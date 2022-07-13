YouTube yorumları dolandırıcılar için yeni araç haline geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YouTube yorumları dolandırıcılar için yeni araç haline geldi

AA - Uğur Aslanhan - Ekonomi
 - Güncelleme:
YouTube yorumları dolandırıcılar için yeni araç haline geldi

Kaspersky, kripto dolandırıcılarının geliştirdikleri yeni yöntemle YouTube yorumları üzerinden popüler videolara yorum bırakarak ucuz kripto parayla ilgilenenlere ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

Kaspersky, kripto dolandırıcılarının geliştirdikleri yeni yöntemle YouTube yorumları üzerinden popüler videolara yorum bırakarak ucuz kripto parayla ilgilenenlere ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

Kaspersky açıklamasına göre, şirket uzmanları, saldırganların YouTube'da sahte kripto hizmetlerini tanıttığı yasa dışı bir plana tanık oldu.

Popüler videolara yorum bırakarak ucuz kripto parayla ilgilenenlere ulaşmaya çalışan dolandırıcılar, YouTube'da trend olan videoları seçiyor ve kripto pazarında sahte bir "ihlali" teşvik eden yorumlar bırakıyor. Mesajlar daha görünür kılmak adına, yorumları en tepeye taşıyacak bot yanıtlar yerleştiriliyor.

Yorum, izleyicileri yazarın kendi YouTube kanalını ziyaret etmeye ve sözde bir döviz kuru hatasından nasıl yararlanılacağına ilişkin talimatlar anlatan bir video izlemeye teşvik ediyor. Kullanıcılar bu videonun kanalda yayınlanan tek video olduğunu fark etmeyebiliyor.

Bu uydurma videoda döviz kuru satırlarındaki düzenlemeler çıplak gözle bile görülebiliyor. Yorumlar sevindirici geri bildirimlerle dolduruluyor. Videonun altındaki bağlantı, sahte bir borsaya yönlendiriyor.

Kullanıcı açıklamada yer alan web sayfasına ulaştığında, Bitcoin takas etmek için düzenlenmiş bir platformla karşılaşıyor. Ancak bunu kullanırsa, hizmet sahte olduğu için bu parayı bir daha asla göremiyor.

"YouTube'daki rastgele yorumlara güvenmeyin"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Kaspersky Güvenlik Uzmanı Mikhail Sytnik, en iyi fiyata kripto para satın alma yapmak isteyenlerin sık sık dolandırıcıların hedefi olduğunu bildirdi.

Sytnik, "Son araştırmamız, saldırganların YouTube kullanımını göz önünde bulundurarak kurbanlarına ulaşmak için yeni ve daha yaygın yollara başvurduğunu gösteriyor. Kullanıcıların, başvurdukları kripto kaynaklarını dikkatlice kontrol etmelerini ve YouTube'daki rastgele yorumlara güvenmemelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

Kaspersky Youtube Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title