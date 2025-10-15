Yönetim Kurullarında Kadınların Eşit Temsili için İlk Toplantı Gerçekleştirildi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), "Yönetim Kurullarında Kadınların Eşit Temsili için Aday Gösterme Süreçleri" toplantı serisinin ilkini gerçekleştirdi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD ve EBRD işbirliğiyle düzenlenen "Yönetim Kurullarında Kadınların Eşit Temsili için Aday Gösterme Süreçleri" başlıklı toplantı serisinin ilki çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve EBRD Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti yaptı.

Toplantıda, kadınların yönetim kurullarında ve karar alıcı tüm pozisyonlarda eşit temsilinin kurumsal yapıların güçlenmesine katkısı vurgulanırken, kurumsal dönüşümü bu yönde destekleyen mekanizmalar da ele alındı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, araştırmalara göre yönetim kademelerinde kadınların eşit temsilinin, kurumların daha etkin yönetimi ve başarısı için fark yarattığını vurguladı.

Kadınların yönetimdeki temsilinin hem eşitlik hem de iyi yönetişim meselesi olduğuna dikkati çeken Turan, "Geçtiğimiz yıl, şirketleri yönetim kurullarındaki kadın üye oranını iki yıl içinde yüzde 25'e, beş yıl içinde yüzde 33'e çıkarmaya ve güncel verilerini açıklamaya davet ettik. Bu çağrı sadece bir söylem olarak kalmadı. O tarihten bugüne birçok şirketin yönetimde kadın oranını artırma hedefini kamuoyuyla paylaşması, mevcut verilerini açıklaması bizlere bu konudaki gelişmeler için umut verdi." ifadelerini kullandı.

EBRD Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti ise TÜSİAD ile başlattıkları işbirliğiyle Türkiye'de daha şeffaf ve kapsayıcı yönetim kurullarının oluşturulmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Falcetti, yönetim kurullarında daha fazla kadının yer almasının önemine değinerek, "Eşit temsiliyetin sağlanması, iyi yönetişimin güçlenmesi, karar süreçlerinin zenginleşmesi ve dolayısıyla sürdürülebilir büyümenin önünün açılması demektir." ifadelerini kullandı

Açılışın ardından EBRD Kurumsal Yönetim Kıdemli Danışmanı Pavle Djuric, "Türkiye'de Faaliyet Gösteren Şirketler için Yönetim Kurulu Aday Gösterme Rehberi"ni sundu.

Rehberde, Türkiye'de yönetim kurullarına ilişkin yasal düzenlemeler, yönetim kurulunun yapısı ve etkinliğine dair unsurlar yer alırken, başarılı bir yönetim kurulunun oluşturulması için aday gösterme süreci ve politikasına ilişkin bilgiler de bulunuyor.

Kapsayıcılık, çeşitlilik ve kadın temsilini gözetecek şekilde "Aday Gösterme Komitesi"nin görevlerine, sorumluluklarına ve çalışma prensiplerine yer verilen Rehber, yönetim kurulu üye profilinin belirlenmesi, aday havuzlarına erişim ve halka açık olmayan şirketler için de uygulama önerileri içeriyor.

Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kurucu Başkanı ve Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melsa Ararat'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı, "Yönetim Kurullarında Çeşitlilik: Aday Gösterme Süreçleri ve Yatırımcıların Rolü" başlıklı oturumla sona erdi.