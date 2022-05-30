Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansıtarafından işletmelerin verimliliği ile yönetim becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulanan "2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansıtarafından işletmelerin verimliliği ile yönetim becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulanan "2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) 1 Mart 2022 tarihinde ilan ettiği "2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" çerçevesinde başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri sona erdi.

Teknik Destek Programı çerçevesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden başvurusu alınan projelerden toplam 6 proje başarılı bulunarak Ajans Genel Sekreterliği onayıyla desteklenmeye hak kazandı.

KUZKA tarafından başarılı bulunan projelere; kaynak, hammadde ve işgücü verimliliğinin arttırılması ve işletmelerin üretim, pazarlama ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi konularında teknik destek sağlanacak.

Belirlenen önceliklerde Temmuz-Ağustos döneminde de proje başvurularına açık olacak olan "2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı"na 31 Ağustos 2022 tarihine kadar proje başvurusu yapılabilecek. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kastamonu Ajans Sinop Mart Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title