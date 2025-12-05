Yönetici kamu personeline seyyanen zam teklifi geri çekildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liraya kadar seyyanen zam teklifinin, ücret adaleti ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatı verdi.

Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılmasına ilişkin düzenleme, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oylanarak kabul edildi. Yaklaşık 30 bin civarında personeli kapsayan seyyanen zam düzenlemesi, geri çekiliyor. Alınan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek detaylı bilgi aldı. Erdoğan, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla teklifin geri çekilmesi talimatı verdi.