Yolda Çalışmalar Sürüyor, Sürücüler Dikkatli Olmalı
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde ulaşımda gecikmeler yaşanmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği vurgulanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurtköy-Şile yolunun 53-54. kilometrelerinde yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
İzmit-Kandıra-Kefken yolunun 19-40. kilometrelerindeki yol çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki çalışmalar dolayısıyla şerit daraltması yapıldı. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişleri ile Ermenek-Mut yolunun 10-37. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-90. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 11-17. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 29. kilometresinde (Büyükdüz mevki) meydana gelen oturma ile Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Pertek-Çemişgezek yolunun 41-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.