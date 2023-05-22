Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yolcu gemisi 'Seven Seas Voyager' ile Bodrum'a 588 turist geldi

Yolcu gemisi "Seven Seas Voyager" ile Bodrum'a 588 turist geldi

Ekonomi Haberleri

Bahamalar bayraklı lüks "Seven Seas Voyager" isimli kruvaziyerle gelen turistler Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Bahamalar bayraklı lüks "Seven Seas Voyager" isimli kruvaziyerle gelen turistler Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Agios Nicholas Limanı'ndan kalktığı bildirilen 206 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD ve İngiliz uyruklu 588 yolcu ile 455 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler sahilde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı yolcular ise tarihi yerleri ziyaret etti.

"Seven Seas Voyager" akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Muğla Seçim Sonuçları
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2019
Muğla Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Ekonomi

Bahamalar Bodrum Muğla Seas Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title