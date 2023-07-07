Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı 20 bin TL oldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harç tutarları yüzde 50 artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harç tutarı yüzde 50 artırıldı, yurt dışından yolcu beraberinde

getirilen telefonların kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu.

'492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında, 02.07.1964 tarihli, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (9) sayılı tarife 'Sürücü belgesi harçları' başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları yüzde 50 oranında artırıldı, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.