Kara yollarında durum
Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uymaları ve bazı yolların kontrollü olarak geçiş yapılması önem arz ediyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Edirne-Çanakkale yolunun 58-85., Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerindeki BSK üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Tokat-Niksar yolunun 24-32. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Niksar istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Çayeli-Hemşin yolunun 1-2. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Antakya-Cilvegözü-Reyhanlı yolunun 33-35. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
İzmit-Kefken yolunun 19-40. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 19-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 15-16. kilometrelerindeki Osmanbey Kampüsü Köprüsü'nde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.