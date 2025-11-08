Haberler

Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkatli Olunması Gerekiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yol kesimlerinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı. Çeşitli güzergahlarda kontrollü ulaşım uygulanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TİS (Toprakkale-İskenderun) Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Polatlı- Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 24-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 23-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 0-5. ve Alaca-Zile yolunun 11-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 32. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapandığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 şirketin faaliyet izni iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor

Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor
Silahlı kavga çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda tutuklama

Bilançonun ağır olduğu silahlı kavgada çok sayıda tutuklama var
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

Erdoğan imzaladı! AK Parti'de 5 kritik atama
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor

Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor
Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!

Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti

Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bahis skandalında yeni detay! O hakeme korner direğiyle saldırmışlar

Bahis skandalında yeni detay! O hakeme korner direğiyle saldırmışlar
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.