Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkatli Olunması Gerekiyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yol kesimlerinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı. Çeşitli güzergahlarda kontrollü ulaşım uygulanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TİS (Toprakkale-İskenderun) Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Polatlı- Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan sürdürülüyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 24-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.
Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 23-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 0-5. ve Alaca-Zile yolunun 11-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 32. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapandığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) sürdürülüyor.