Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde birçok noktada devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması ve yavaş gitmesi gerektiğini duyurdu. Çalışmalar arasında 1915 Çanakkale Köprüsü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve çeşitli devlet yollarındaki bakım, onarım ve yapım faaliyetleri yer alıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü kesimi 179-188. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç-Akhisar kavşakları 306-312. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 4-5. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan devam ediyor.
Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Tokat istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresindeki Maden Aç-Kapa Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Eskişehir-Kütahya devlet yolunun 37. kilometresinde Sporkent Kavşağı'ndaki iyileştirme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.