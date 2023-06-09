YMGV Başkan Yardımcısı Hasan Yücel: Madencilik sektörü ekonomik krizlere karşı dalgakıran etkisi gösterecek

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV) Başkan Yardımcısı Hasan Yücel, madencilik sektörünün ekonomik krizlere karşı dalgakıran etkisi göreceğini belirtti.

Yücel yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek ve ekibine destek çağrısında bulundu.

Açıklamada, son ekonomik gelişmeler hakkında düşüncelerini paylaşan Yücel, Türkiye'nin ekonomik olarak çok hassas bir dönemeçten geçtiğini kaydetti.

Yücel, Kovid-19 salgını ve hemen ardından patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ülkeleri ve insanları küresel bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıya bıraktığına dikkati çekerek, "Bu olumsuz tablodan bütün sektörlerin lokomotifi olarak kabul gören ülkemizdeki madencilik sektörü de ne yazık ki nasibini aldı. Sektördeki yatırımlar cazip olmaktan çıktı. Bu da olumsuzluklar ve belirsizliklere karşı ülkemizi ayakta tutacak olan madencilik sektöründeki üretimin, istihdamın ve ihracatın azalmasına yol açtı." bilgisini paylaştı.

Her krizin fırsatları da beraberinde getirdiğine değinen Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'in atanması da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Sayın Şimşek, uluslararası piyasalar tarafından kabul gören, güvenilen ve kredisi yüksek bir isimdir. Geçmişte yaptıklarıyla rüştünü ispat etmiştir. Bu hassas dönemde ekonominin dümenine geçerken Sayın Bakanımız, 'Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmadığına' dikkat çekerek, yol gösterici ilkelerinin 'şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik' olacağının altını kalın çizgilerle çizmesi önemlidir. Ekonomide bugün yaşadığımız sorunları elbette sihirli bir değnekle bir günde düzeltmemiz mümkün değildir. Sayın Bakanın söylediği gibi 'biraz sabır ve zamana' ve biz üreticilerin desteğine ihtiyaç vardır. Maden üreticileri olarak bizlerin, yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen, Sayın Şimşek ve yeni yol arkadaşlarına bu noktada destek olmamız gerekiyor."

Yücel, Kovid-19 salgını ve Rusya ile Ukrayna Savaşı'nın ardından ülkelerin, ister istemez kendi ham madde ihtiyaçlarına göre yer altı kaynaklarıyla ilgili yeni hamleler, yaklaşımlar, standartlar ve düzenlemeler yapmak zorunda bıraktığını da vurgulayarak, "Ülke olarak bizim de bu yeni duruma hazır olmamız ve yer altı potansiyelimizi ekonomiye kazandıracak atılımları yapmamız gerekiyor. Çünkü madencilik sektörünüz ne kadar güçlü olursa dış ve iç kaynaklı ekonomik sıkıntılardan o kadar az etkilenirsiniz. Madencilik, bugün özellikle kur kaynaklı yaşadığımız ekonomik krizlere karşı dalgakıran etkisi görür. O yüzden yeni ekonomi yönetiminden, yer altı kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması için arama ve yeni işletmelerin kurulmasına hız vermesi ve teşvik etmesini bekliyoruz. Çünkü yerin altındaki kaynaklarımızı ne kadar üretime katarsak, ülke olarak o kadar güçlü oluruz ve geleceğimizi garantiye alırız." değerlendirmesinde bulundu.