YKS'ye girecek öğrenciler için tavsiyeler - Haberler

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, "Sınav esnasında yaşanan heyecan kötü bir şey değil, önemli olan kaygının strese dönüşmesinin engellenmesi." ifadesini kullandı.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Turgay, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için tavsiyelerde bulundu.

Turgay, öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutarak hedef ve hayallerini düşünmelerinin bu zorlu süreçte önem taşıdığına dikkati çekerek, "Önemli olan sizsiniz, sınava az gün kala sınav heyecanı yaşamak çok normal. Heyecanınızı hedeflerinize ulaşmada verimli kullanabilirsiniz. Ancak kaygının strese dönüşmesinin engellenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Eğitimin kimden alındığının önemine vurgu yapan Turgay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her geçen gün değişen teknoloji hiç kuşkusuz eğitim sektörünü de değiştiriyor. Eğitim alanında kullanılan teknoloji ve yöntemler ne kadar değişirse değişsin, eğitimi nasıl aldığımızdan ziyade kimden aldığımız her devirde önemini korumaya devam edecek. Üniversitelerin online olması da sadece bir eğitim yöntemi. Tercihini yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi de bu. Eğitmenlere dikkat ederek tercih yapmaları çok daha doğru karar olacaktır. NETKENT Üniversitesi de her üniversite gibi geleneksel üniversite yapısının getirdiği idari ve akademik oluşumlara, değerlere ve prensiplere sahiptir."

Turgay, sınav sonucunda tercihleri öğrencilerin kendilerinin yapmasının doğru olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemizin lise mezunları için hayata geçirdiği Netkent START programı ile, Yazılım Mühendisliği, Yönetim ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği, İşletme, Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 yıllık lisans programlarına sadece lise diplomanız ile başvurabilirsiniz. Kaygı geleceğinizi şekillendirmede etkili olmasın. Öğrenciler ileride ne yapmak istediklerine ve hedeflerine karar verdikleri müddetçe eğitimde fırsatlar her daim devam edecektir. Öğrencilerin hayallerini ve gelecekte önem kazanacak meslekleri göz önünde bulundurarak tercih yapmaları gerekiyor."

Yeme içme düzeninize ve uyku saatlerinize dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Turgay, sözlerini şu tavsiyelerde bulundu:

"Günlük rutinlerinizi sabitleyin. Günde 1- 2 saati kendinize ayırın ve sınav psikolojisinden uzaklaşmaya çalışın. Genel tekrar testleri ve deneme sınavları çözün, bu sınavları çözerken gerçek sınav koşulları yaratın. ÖSYM'nin soru kalıplarını gözden geçirin, her yanlış yaptığınız sorunun çözümünü öğrenin. Moralinizi bozacak, sizi strese sokacak şeylerden uzak durun.Gün içersin de en az 10 dakika ağır olmayan egzersizler yapmaya çalışın."