Üye Girişi
Haberler

YK Enerji, Milaslı Kadınlarla Sürdürülebilirlik Projesi İçin Bir Araya Geldi

Güncelleme:

YK Enerji'nin sürdürülebilirlik çalışmalarının sosyal kısmını oluşturan 'Yaşam Kat' projesi kapsamında Milaslı kadınlar, 'Arama Konferansı'nda bir araya geldi. Kadınların sorunları ve çözüm önerileri üzerine çalışmalar yapıldı.

YK Enerji, "Yaşam Kat" adıyla hayata geçirdiği sosyal alandaki sürdürülebilirlik projeleri kapsamında Milaslı kadınlarla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YK Enerji'nin sürdürülebilirlik çalışmalarının sosyal kısmını oluşturan "Yaşam Kat" projesi kapsamında Milaslı kadınlar, ortak aklın konuştuğu "Arama Konferansı"nda bir araya geldi. Milas'taki Saklı Cennet'te düzenlenen etkinliğe, Milas'ta yaşayan kadınlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, YK Enerji'nin kadın çalışanları ve çalışanların eşleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir, anlamlı bir amaç için bir arada olduklarını belirterek, "Artık iş dünyasının en önemli gündemlerinden birini sürdürülebilirlik oluşturuyor. Biz de YK Enerji olarak, sürdürülebilirlik konusunu ana işimiz olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliğin üç boyutu olduğunu kaydeden Demir, "Bu üç boyuttan birini ekonomik değer yaratmak oluşturuyor, ikinci boyutunda ise çevreyle ilgili çalışmalar bulunuyor. Üçüncü boyutta ise, YK Enerji olarak, tüm sosyal çalışmalarımızı 'Yaşam Kat' başlığı altında topladık. Kadının güçlenmesine odaklanarak projeler geliştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, sürdürülebilirliğin üçüncü boyutunun toplumsal fayda olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İşte bugün toplumsal fayda çalışmalarımız kapsamında çok önemli olduğunu düşündüğümüz kadınlarla bir aradayız. Milaslı kadınların hayata katılımını artırmak, sosyal fırsatlarını geliştirmek, girişimci kadın sayısını artırmak, istihdamın ve kadın görünürlüğünün çoğaltılması için neler yapılabilir konusunda tüm paydaşlar görüşlerini dile getirdi ve öncelikle sorunlar saptandı. Tüm gün süren çalışmanın ardından ortaya kadınlar için ayakları yeren basan çok önemli proje fikirleri geliştirildi. Kadınların fırsat verildiğinde neler yapabileceğini, nasıl başarılı olduğunu bir kez daha gördük. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu da, kadınların içinde olduğu her türlü kalkınma çabasının çok daha faydalı ve verimli olduğunu belirterek, "Örneğin, dünyanın her yerinde mikro işletme sahibi olan kadınların erkeklerden çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Milas'ta düzenlenen bu arama toplantısı, Milaslı kadınların hayatını geliştirecek, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını çoğaltacak bir zemin oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kadınların gün boyu gruplar halinde çalışarak en önemli sorunları belirlediğini ve nasıl çözüleceğine ilişkin öneriler ortaya koyduğunu kaydeden Babüroğlu, "Sağlık, eğitim, ulaştırma, çevre koruma, sokak hayvanlarının bakımları, atıkların değerlendirilmesi gibi toplumsal sorunların yanı sıra kişisel bilgi ve yetkinliklerini artıracakları çalışmalar, daha hareketli ve görünür bir sosyal hayat sahibi ve girişimci olmak, istihdama erişmek ve markalaşma gibi konularda çok önemli ve değerli projeler geliştirildi. Ortaya çıkan öneriler değerlendirilecek, projelerle bağlantılı kurumların da katkısı alınarak hayata geçirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

2023'ten bu yana devam eden ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu liderliğinde yürütülen projenin ilk bacağında bölge gezisi yapılarak Milas muhtarları, gazeteciler, akademisyenler, YK Enerji'de çalışan kadınlar ve çalışanların eşleri ile görüşüldü. Kapsamlı görüşmeler sonrası ihtiyaçlar, problemler ve fırsatlar haritası oluşturuldu. Bölgeye detaylı bir bakış sunan sonuçlar ortaya çıkacak fikirlere temel oluşturması adına Milaslı kadınlar ile paylaşıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Çevre Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli? Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli? Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? DEM Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Besni adayı Musafa Suvar ve Güler Sağ kimdir? Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? Erdal Dal kimdir? MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kaç yaşında, nereli? Erol Eroğlu kimdir? AK Parti İzmir- Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli? Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kaç yaşında, nereli? İsmail Öntaş kimdir? AK Parti Ankara- Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli? Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title