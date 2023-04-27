YK Enerji, Geyik Barajı isale hattındaki arızayı onararak su akışını tekrar başlattı

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), Muğla'nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan Geyik Barajı'nın isale hattındaki arızayı aynı gün içinde onararak su akışını yeniden başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeniköy Termik Santrali'ne kullanma suyu temini amacıyla Muğla'nın Milas ilçesinde 1988'de hizmete alınan ve santralin yanı sıra Bodrum yarımadası için de içme suyu sağlayan Geyik Barajı'nın su isale hattında dün yaşanan arızaya müdahale edildi.

Arızanın saptanmasının hemen ardından dün saat 7.20'de, hattın Yeniköy Termik Santrali sorumluluğunda olan kısımda YK Enerji ekipleri tarafından arıza giderme çalışmaları başlatıldı. Çamköy ve Karacahisar sınırlarında üç noktada meydana gelen arızaların giderilmesi için YK Enerji ekipleri hızla organize oldu.

Onarım işlemleri için gerekli ekip ve ekipmanın kısa sürede temin edilmesiyle başlayan çalışmalar, aynı gün saat 22.00'de tamamlandı. İsale hattı yeniden kullanıma açılabilir duruma getirildi ve sorunun çözüldüğü Devlet Su İşleri'ne bildirildi.