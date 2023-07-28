YK Enerji, Akbelen Ormanı'ndaki Maden Çalışmalarını Savundu

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen ormanında yapılan maden çalışmaları hakkında YK Enerji tarafından yapılan açıklamada, bölgenin özel nitelikli bir alan olmadığı ve çalışmaların Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğu belirtildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesi İkizköy'de bulunan Akbelen ormanında Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin maden çalışmaları kapsamında ağaçların kesildiği yönünde gelen tepkiler sonrası şirketten yapılan açıklamada, "Akbelen ormanı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 93'ü endüstriyel odun üretimi fonksiyonlu, yüzde 7'si ise odun dışı ürün olarak planlamış ve ülkemizin birçok bölgesinde de var olan kesime tabi ekonomik fonksiyonlu plantasyon (ağaçlandırma) alanı olarak tanımlanmıştır" denildi.

Bölgede çalışmaları devam eden Yeniköy Kemerköy Santralleri'nin Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunun belirtildiği yazılı açıklamada, "İlk ünitesi 1987 yılında faaliyete geçen santraller bugün bölgenin en büyük işvereni konumundadır. Büyük çoğunluğu bölge halkından olan 3 bin 100 kişi istihdam edilmekte ve aileleriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişinin geçimini sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Şirketimiz ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 2020 yılında imzalanan 'Gönüllü Ağaçlandırma İş birliği' protokolüyle ülkemiz genelinde 3 milyon fidan dikimi gerçekleştirilmiş ve söz konusu miktar 2000 futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk gelmektedir. Hedefimiz bu sayıyı 2025 yılı sonuna kadar 5 milyona çıkarmaktır" ifadelerine de yer verildi.