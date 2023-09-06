Yılmaz: Dünyanın 2 Puan Üstünde Büyümüşüz

YILMAZ: DÜNYANIN 2 PUAN ÜSTÜNDE BÜYÜMÜŞÜZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP sunumunda para politikasını dönemin ihtiyaçlarına uygun uygulamaya devam edeceklerini bildirdi. Son 20 yılda Türkiye'nin ortalama yıllık büyüme oranının yüzde 5,5 olduğuna değinen Yılmaz, "Dünya 3,6 iken biz 5,5 hızla büyümüşüz. Son 20 yılda dünyanın 2 puan üstünde büyüme performansı sergilemişiz. Bu çok büyük bir başarıdır. 20 yılda bunu devam ettiren bir ekonominin ne kadar büyük bir fark oluşturduğunu takdirlerinize bırakıyorum. Bu yıl dolar bazında 1 trilyon 67 milyar TL bir milli gelire ulaşacağız. Kişi başına gelirimizin 12 bin 415 dolar olmasını bekliyoruz. Dönem sonunda ise 1 trilyon 318 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe, kişi başına da 14 bin 855 dolara ulaşmayı öngörüyoruz" dedi.

'İŞSİZLİĞİ TEK HANEYE DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Yılmaz, Türkiye nüfusunun dönem sonunda 88 milyon 750 bine ulaşacağını belirterek, "Türkiye, bu dönemde yıllık ortalama 4,5 bir hızla büyüme kaydedecek. Niye yüzde 5'in altına geldik? Burada tabii ki temel mesele; deprem ve bunun etkileri. Artı dünyadaki, bölgemizdeki şartlar ve küresel olarak daralan ticaret. Bütün bu şartlar altında dahi dünya ekonomisinin büyüme hızının 1,5 puan üzerinde bir büyümeyi Türkiye olarak başaracağımıza inanıyoruz. İstihdamı da hiçbir şekilde ihmal etmeyeceğiz. İstihdamda bu dönemde 2 milyon 727 binlik bir toplam artış bekliyoruz. İşsizliğimizi de orta vadede tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'ENFLASYON TAHMİNİMİZİ YÜZDE 65'LERE YÜKSELTTİK'

Geçici olarak enflasyonda bir yükseliş söz konusu olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu: "Bu yükseliş, 2023 yılındaki enflasyon tahminimizi yüzde 65'lere yükseltmiş durumda. Ancak bu bir geçiş dönemidir. Bu geçiş döneminin sonrasında çok daha sağlıklı bir zeminde, kalıcı bir şekilde enflasyonu düşürmenin de yolunu bu programla açmış oluyoruz. Baktığınız zaman orta vadede yüzde 8,5 gibi tek haneli bir rakamı hedefliyoruz. 2024'te 33, 2025'te 15,2 şeklinde ara hedeflerle birlikte buraya ulaşacağız. Bu çalışmamızı da Merkez Bankamızla birlikte yaptığımızı da ifade etmek isterim. Bu süreçte turizm gelirlerimizin bu yıl 55,6 milyar doları, 2026'da 71,3 milyar doları bulacağını ifade edebilirim. Sağlık turizmi başta olmak üzere hızlı bir gelişim bekliyoruz. İhracatımızın bu yıl 255 milyar dolar, 2026'da 302,2 milyar dolara ulaşmasını, aynı süreçte ithalatın 367'den 414 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz."