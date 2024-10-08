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Yıllık Kira Artışında Düşüş: Gayrimenkul Uzmanı Açıklıyor

Yıllık Kira Artışında Düşüş: Gayrimenkul Uzmanı Açıklıyor
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Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, mayıs ayında yıllık kira artış oranının zirveye ulaştıktan sonra düşüşe geçtiğini belirtti. Duman, enflasyonun düşürülmesi halinde kira artış oranının daha da azalabileceğini ifade etti.

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, mayıs ayı itibariyle yıllık kira artışında yaşanan düşüşle ilgili olarak, "Yılbaşından beri en düşük orana gelindi. Bu yıl mayıs ayında yüzde 125,14 ile zirveyi gören yıllık kira artış oranı haziranla birlikte düşüşe geçti" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini açıkladı. En yüksek harcama kalemlerinden biri yine kira olurken, 2024 yılının mayıs ayı itibariyle yıllık kira artışında yaşanan düşüş dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, mayısta yüzde 125,14 ile zirveyi gören yıllık kira yükselişinin sonraki aylarda düşüşe geçtiğini söyledi. Temmuz ayının başında uygulamadan kaldırılan yüzde 25 tavan sınırına rağmen kira artış oranının gerilediğini de ifade eden Duman, enflasyonu düşürmeye yönelik yapılan çalışmaların başarılı olması halinde yıllık kira artış oranının düşmeye devam etmesini beklediklerini açıkladı.

"Enflasyonu düşürme çalışmaları başarılı olursa yıllık kira artış oranının düşmeye devam etmesini bekliyoruz"

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, konuyla ilgili açıklamasında, "TÜİK'in eylül ayına dair açıkladığı enflasyon verilerinde en yüksek artış yaşanan 2'nci harcama kalemi kira oldu. Kira artışındaki oran hala yüzde 117,43 ile önceki yıllara göre yüksek kalıyor. Ancak şöyle bir durum var, yılbaşından beri en düşük orana gelindi. Bu yıl mayıs ayında yüzde 125,14 ile zirveyi gören yıllık kira artış oranı haziranla birlikte düşüşe geçti. Ayrıca temmuz başında uygulamadan kaldırılan yüzde 25 tavan sınırına rağmen kira artış oranı geriledi. Sınır kalkınca kira zam sınırı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanmaya başlanmıştı ve bu da yüzde 65 olmuştu. Eğer ki ekonomi yöneticilerimizin enflasyonu düşürme çalışmaları başarılı olursa yıllık kira artış oranının düşmeye devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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