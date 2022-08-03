Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında temmuzda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 119,11 ile ulaştırma grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,37, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 45,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,6 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda bir önceki aya göre ulaştırma yüzde 0,85 geriledi. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 0,76 ile eğitim ve yüzde 1,78 ile haberleşme oldu.

Temmuzda artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 6,98 ile sağlık, yüzde 6,85 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 4,5 ile eğlence ve kültür olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en az artış yüzde 25,79 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,82 ile eğitim, yüzde 32,09 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 48,44 ile sağlık oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana grupların ise sırasıyla yüzde 119,11 ile ulaştırma, yüzde 94,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 88,35 ile ev eşyası olduğu görüldü.

Temmuz 2022'de endekste kapsanan 144 temel başlıktan 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: