Yıllardır enflasyona direniyor: Öğrencilere çay fiyatına 3 kap yemek veriyor

Sakarya genelinde 14 şubesi bulunan Sami Özkurt:

SAKARYA - Sakarya'da yıllardır enflasyona direnen ve yemekleri piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarda müşterilerine sunan lokantada, bazı restoranlarda satılan bir tabak yemek fiyatına 5 çeşit yemek satılıyor. Ayrıca öğrencileri de düşünen işletme, 3 çeşit yemeği de 25 liradan satışa sunuyor.

Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde toplam 14 şubesi bulunan lokantaya ait ve piyasa ortalamasının altında satılan yemekler, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Yıllardır enflasyona direnerek 7'den 70'e ve parası olanında olmayanın da karnını doyurabileceği bu lokantada bazı restoranlarda satılan bir tabak yemek fiyatına 5 çeşit yemek satılıyor. Çorba çeşitlerinin 15 liradan başladığı lokantada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, çorba, pilav veya makarna, kuru fasulye veya nohut gibi seçenekleri seçerek oluşturdukları 3 çeşit menüye 25 lira ödüyor. 5 çeşit yemeğin 75 lira olduğunu gören vatandaşlar ise rotasını buraya çeviriyor. Şehrin birçok noktasında işletmesi bulunan Sami Özkurt ise yıllardan beri enflasyona direndiğini, dışarıda karnı acıkan her kesimden insanın işletmelerinde karnını doyurabileceğini açıkladı. Özkurt, her işletmesinde mutfak bölümünün ve temizlik bölümünün halka açık olduğunu belirterek, fiyatların ucuz olmasından kaynaklı şüphe duyanları bu bölümleri teftiş etme hususunda bilgilendirdi.

"Enflasyona direniyoruz"

İşletme sahibi Sami Özkurt, "Enflasyona direniyoruz. Son yapmış olduğumuz son 25 TL'lik 'talebe işi' menüsünde müessesimiz kar gözetmiyor. İmalat maliyetlerinin de altında yani yaklaşık 30 TL'ye mal olan ürünleri, Allah nasip ederse fiyatlara zam gelse bile yılbaşına kadar biz bu şekilde 25 liraya sunmak istiyoruz. Yılbaşından sonra gelecek zamların ardından yeniden hesabımızı yapıp kar gözetmeksizin talebelerimizin sağlıklı ve ekonomik şekilde ürünlerimizi tüketebilmelerini hedefliyoruz. 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' atasözünden yola çıkarak gençlerimizi sağlıklı beslenmeye teşvik etmek ve aileleri ile kendilerini ekonomik anlamda rahatlatmak amacı ile yapmış olduğumuz bir kampanya" dedi.

Öğrenciler için ayrı menü hazırladıklarını aktaran Özkurt, "Bu kampanya ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimizi kapsıyor. Ekonomik krizden kaynaklı ailelerin ve öğrencilerin zorlanmasından kaynaklı çıkardığımız bir menü bu. Bir nebze de olsa onlara katkımız olsun istedik. Bu tür kampanyalarımızı sürekli yapıyoruz. Normalde 5 çeşit 75 TL menülerimiz var. Fakat 25 liralık menümüzü de öğrenci menüsü olarak 'talebe işi' adı altında aileleri biraz rahatlatmak ve gençlerimizi obeziteden kurtarmak, evlerinde yedikleri sıcak ev yemeklerini müessesemizde tattırmak için bu şekilde elimizi taşın altına koyduk. Lüks restoran ve kafelerde verilen çay fiyatına yaklaşan bir fiyatta 'talebe işi' menümüzü yürürlüğe koyduk" diye konuştu.

"5 çeşit yemek 75 TL"

Fiyatların makul seviyelerde olduğunu belirten Özkurt, "5 çeşit yemek menüsünde 4 çeşit çorba çeşidimiz var. Ana yemekte pilav, makarna ve bulgur pilavı var. Tavuk, sebze ve bakliyat ile kıymalı köfte yemeklerimiz var. Salata, cacık, komposto veya tatlı ile birlikte meşrubat çeşitlerimiz mevcut. Restoranımıza gelen müşterilerimiz diledikleri seçenekten yararlanabiliyorlar. Bu menüyü 75 TL'ye yiyebiliyorlar. Açmış olduğumuz 14'üncü şubemizde ise bu menü 85 TL. Kirasının yüksek olması, yatırım maliyetinin yüksek olması ve bu şubemizde farklı imkanlar müşterilerimize sunduğumuz için bu 5'li menünün fiyatı bu şekilde. Burada müşterimiz bir çorba dahi içmiş olsa ücretsiz çay ve İtalyan kahve çeşitlerinden yararlanıyor. Kendileri self servis şeklinde çay ve kahve stantlarımızdan ürünlerini alabiliyor" şeklinde konuştu.

"Kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlar ile vatandaşlarımıza sunuyoruz"

Kaliteli yemekleri vatandaşlara sundukları söyleyen Özkurt, "3'lü menüde ise mercimek çorbası, ezogelin çorbası, pilav, bulgur pilavı, sade makarna, kuru fasulye ve nohut ile tatlı olarak Kemalpaşa, revani, sütlaç ve su ya da ayran seçeneği bulunuyor. Bu 3'lüyü oluşturarak 25 TL ödüyor. Bu menüden ilk, ortaokul ve lise talebeleri faydalanabiliyor. 14'üncü senemiz Allah'a şükür Sakarya halkı bizi tuttu. Biz çok insana hizmet etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ben 50 lira harçlık alıyorum ve bununla da yapacak fazla bir şeyim kalmıyor"

25 liralık menüden faydalanan 12. sınıf öğrencisi Ömer Bahçe, "Dershaneye gidiyorum, yemek her yerde çok pahalı. Ben 25 TL'lik menü olmadan önce de burada yemek yiyordum. Daha sonrasında 25 TL'ye menüyü gördüm ve her gün burada yemeye başladım. Her gün farklı çeşit güzel sıcak yemekler var. Öğrenci için uygun. Dışarıda yemekler 100-150 lira, ben 50 lira harçlık alıyorum ve bununla da yapacak fazla bir şeyim kalmıyor. Bugün ezogelin, nohut ve yanında da tatlı seçeneğini tercih ettim" dedi.