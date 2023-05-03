Yılın Seçilmiş Ürünü ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve 4 bin tüketicinin nabzını tutan Yılın Seçilmiş Ürünü organizasyonunun 2023 sonuçları açıklandı. Seçilen ürünlerin markalarına ödülleri 2 Mayıs'ta düzenlenen törende takdim edildi. Yılın Seçilmiş Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu, "1987'den bu yana 44 ülkedeki 4,5 milyar tüketiciyi en iyi ürünlere yönlendirmeyi, üreticileri de kalite ve inovasyonları için ödüllendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Artık markalar tüketicileri değil, tüketiciler kendi markasını ve ürününü seçiyor. Son olarak her yıl binlerce tüketicinin oylarına dayanarak inovasyonları ödüllendiren Yılın Seçilmiş Ürünü organizasyonunun 2023 sonuçları açıklandı. Tüketici araştırması NielsenIQ tarafından 10 - 23 Mart'ta çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 4 bin tüketicinin oyları neticesinde kazanan ürünlerin ödülleri, Yılın Seçilmiş Ürünü'nün 2 Mayıs'ta gerçekleştirdiği törende takdim edildi.

"44 ÜLKEDEKİ 4,5 MİLYAR TÜKETİCİYİ DOĞRU ÜRÜNLERE YÖNLENDİRİYORUZ"

Yılın Seçilmiş Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu ise konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"1987'den bu yana 44 ülkedeki 4,5 milyar tüketiciyi en iyi ürünlere yönlendirmeyi, üreticileri de kalite ve inovasyonları için ödüllendirmeyi amaçlıyoruz. Organizasyonda markalar ödül kazanmasa da bağımsız ve güvenilir tüketici araştırması ile inovasyona ve rakiplerine dair çok değerli iç görüler elde ediyor. Kazanan markalar ise ürünlerinin bilinirliğini artırırken, aynı zamanda yeni ürünlerinin denenmesini sağlıyor ve satış kanalları oluşturma fırsatı yakalıyor. Tüketiciler ise hayatlarını daha kolaylaştıran ya da rengiyle, tadıyla, kokusuyla kendilerine hitap eden ürünleri takdir etmiş oluyor. Bu da markalar ve tüketiciler arasında iş birliği ortamı yaratıyor ve pazara tüketicilerin ihtiyaçlarına ya da zevklerine hitap edecek ürünlerin sunulmasına kapı aralıyor."

ORGANİZASYON, GERİ DÖNÜŞÜ KANITLANMIŞ PAZARLAMA ARACI NİTELİĞİ TAŞIYOR

Gelecek yıl araştırmaya katılmak isteyen markalar için tüm süreci detaylı bir şekilde açıklayan Micozkadıoğlu'dan edinilen bilgilere göre Yılın Seçilmiş Ürünü, uluslararası tanınmış bir organizasyon olmanın yanı sıra geri dönüşü kanıtlanmış bir pazarlama aracı niteliği taşıyor. Araştırmaya yalnızca son 24 ayda pazara sunulmuş tüketici ürünleri katılabiliyor. Bu ürünler, pazarlama, reklam, medya, perakende dünyasının önemli isimlerinden oluşan Yılın Seçilmiş Ürünü Etik Komitesi tarafından başvuru kriterlerine uygunluğu açısından değerlendiriliyor. Hizmet ettikleri tüketim ihtiyacı ve barındırdığı özelliklere göre belirli kategorilere ayrılıyor. Ardından ise 4 bin tüketicinin oylamasına sunuluyor. Kazananlar ise özel olarak bilgilendiriliyor.

Tüketicilerin oylaması sonucunda ödül kazanan şirketler ürünlerinde Yılın Seçilmiş Ürünü logosunu kullanma hakkı elde ediyor. NielsenIQ'nun son araştırmalarında bir ürünün reklamında Yılın Seçilmiş Ürünü logosu kullanıldığında tüketicilerin yüzde 60'nın reklama güvendiği kaydedilirken, yüzde 55'inin de üzerinde bu logonun olduğu ürünü satın almaya yöneldiği belirtiliyor. Tüm finalistler ise süreç neticesinde hazırlanan raporda kategorilerdeki dinamikler, inovasyon ve alışveriş trendlerini gösteren analize sahip olabiliyor.