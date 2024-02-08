Yılın Kareleri oylamasına Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa da katıldı

Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaboğa, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Nükleer pin pon" fotoğrafına oy veren Karaboğa, "çevre ve yaşam" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Çöpler arasında", "spor"da ise Filip Stevanovic'in "Koparırken" karelerini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" karesini tercih eden Karaboğa, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise oyunu Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.