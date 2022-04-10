Yılın ilk kruvaziyeri 690 yolcusu ile Alanya'da

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Yılın ilk kruvaziyer gemisi 'Artania', büyük kısmı Alman 690 yolcusu ve 450 mürettebatı ile Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Gün boyu kenti gezecek olan kafile, akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.

Yılın ilk kruvaziyer gemisi 'Artania' sabah saatlerinde Alanya limanına yanaştı. Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinden Alanya'ya gelen kruvaziyerde çoğunluğu Alman vatandaşı 690 yolcu ve 450 mürettebat bulunuyor. Gün boyu Alanya'nın tarihi ve kültürel noktalarını gezecek olan turistler, akşam 18.00'de Rodos'a hareket edecek.

Seyahat acentesinin turlar müdürü Ozan Aksoy, "Uzun bir aradan sonra Alanya'mıza getirdiğimiz Artania gemisinin günlük turlar operasyonunu yapmak için buradayız. Gemimiz Güney Kıbrıs Limasol'dan Alanya'ya geldi. Buradan akşam saat 18.00'e kadar yapacağımız turlar için park pozisyonunda bulunacak. Akşam itibarıyla Rodos bölgesine gidecek. Gemimiz 1985 yapımı Bahama bandıralı bir gemi. İçerisinde halihazırda 690 yolcu var. Bu yolculara hizmet eden 450 kişilik bir kabin ekibi mevcut. Kasım ayı içerisinde Alanya limanımıza bir ziyaretleri daha olacak" dedi. - ANTALYA