Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında toplandı

Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi.

Bu yılın ilk olma özelliği taşıyan 8. Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 yılı için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımların istişare edildiği gündemi ile gerçekleştirildi.

Toplantıya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık bir yıldır uygulanan ekonomi programı ile finansal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasının sağlandığı ve yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanlarında önemli başarılar elde edildiği kaydedildi. Açıklamada, finansal sistemin derinleşmesi ve piyasalardaki güvenin sürdürülebilir olması nedeniyle vatandaşların haklarını ve serbest piyasa şartlarını korumak adına tüm kurumlarımızın gözetim ve denetim faaliyetlerine devam etmesinde mutabık kalındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Finansal İstikrar Komitesi'nin, finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla eşgüdüm içinde çalışmaya devam edeceğine vurgu yapıldı.

Bakan Nebati ise toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2023 yılının ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısını gerçekleştirdik. 2022 yılına ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda, 2023 yılı için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele aldık." - ANKARA