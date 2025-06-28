Yıldızlararası Teknoloji Ödülleri Töreni Gerçekleşti

YTÜ Yıldız Teknopark'ın düzenlediği "Yıldızlararası Teknoloji Ödülleri" töreni, Türkiye'nin teknoloji odaklı üretim ve inovasyon alanındaki firmalarını bir araya getirdi.

YTÜ Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, girişimcilik, ihracat, AR-GE ve sürdürülebilirlik gibi stratejik alanlarda öne çıkan 46 firma, 14 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve YTÜ Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Güner ile teknoloji ve eğitim dünyasından önde gelen isimler katıldı.

Törende "İhracatın Kutup Yıldızı" kategorisinde ETİYA ödülün sahibi olurken, "AR-GE'nin Kutup Yıldızı" ödülünün sahibi ise Ziraat Teknoloji oldu. Firmalar, ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü'den aldı.

Yine İhracatın Yıldızı segmentinde Teknasyon Yazılım Bigscale ile ödüllendirilirken Ticarileşen Ürün kategorisinde ise Doping Bilişim ödüllendirildi. Ticarileşen Ürün kategorisinde onur ödülünün sahibi ise Bayraktar Teknoloji oldu.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Gönüllü, "Nihai hedefimiz teknolojide tam bağımsızlığı sağlayarak Türkiye'yi yalnızca teknoloji tüketen değil, aynı zamanda teknoloji üreten katma değeri yüksek ürün ve hizmet ihracatında dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek." ifadelerini kullandı.

Gönüllü ülkelerin stratejik sektörlerde kendilerine yetme ve dışa bağımlılığı azaltma ve teknolojik bağımsızlık arayışında her zamankinden daha fazla ön plana çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Son 23 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız adımlarla, AR-GE ve yüksek katma değerli üretimi önceliklendirerek dünyadaki değişim rüzgarlarını başarıyla yönettik. Bugün Türkiye, Çin'den Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş coğrafyada en fazla çeşit ürünü rekabetçi bir şekilde en çok ülkeye ihraç edebilen ülke konumundadır.

Üretim gücümüzle küresel tedarik zincirlerinin güvenilir bir parçasıyız. Daha düne kadar pek çok kritik üründe dışa bağımlı olan Türkiye, bugün kendi insansız hava araçlarını, otomobilini, gemilerini, füzelerini, helikopterlerini ve zırhlı araçlarını tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir ülke konumundadır."

"Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımların adresi haline getiriyoruz"

Gönüllü, Türkiye'nin ürettiği savunma sanayisi ürünlerinin savunma paradigmalarını değiştirerek, Türkiye'nin dostlarına güven, düşmanlarına korku verdiğini vurguladı.

Bunun Türkiye'nin yüksek teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetinin bir göstergesi olduğunu belirten Gönüllü, beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın bu noktada zirve olduğunu ve bunun bir uçak projesi değil, aynı zamanda mekanik, elektronik, yazılım ve malzeme bilimi gibi birçok disiplinde ulaşılan seviyenin kanıtı olduğunu kaydetti.

Yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttikleri AR-GE harcamalarının üçte ikisinin özel sektör firmaları tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Gönüllü, şunları kaydetti:

"AR-GE'ye yaptığımız yatırımın milli gelirimizdeki payı gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştı. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HİT-30 ile 2030 yılına dek 30 milyar dolar yatırımı teşvik ederek Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımların adresi haline getiriyoruz. TURCORN 100 programı ile erken aşamayı başarıyla geçmiş ve hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerimize ölçeklenme ve TURCORN olma yolculuklarında özel destekler sunarken ana yatırımcısı olduğumuz teknoloji ve inovasyon fonu ile de finansmana erişim imkanı sağlıyoruz."

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik de cesareti doğru zeminde kök saldığında, doğru rüzgarla kanatlandığında en büyük zirvelere ulaştığını, 114 yıllık YTÜ'nün de hayallere zemin, cesaretlere kanat olmak için var olduğunu ifade etti.

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ise girişimciler için hayata geçirilen Yıldız Techno GSYF'nin sunumu yaparak, BV Portföy'le hayata geçirdikleri Yıldız Techno GSYF ile "scale-up" düzeyindeki girişimcilere uluslararası pazarlara açılma yolculuklarında yanlarında olacaklarını belirtti.