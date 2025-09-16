Yıldızlar Yatırım'dan Sürdürülebilirlik Vizyonu

Yıldızlar Yatırım Holding, sıfır atık hedefi, yenilenebilir enerji yatırımları ve döngüsel ekonomi uygulamalarıyla sürdürülebilirlik yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yıldızlar Yatırım Holding (YYH), 130 yılı aşkın sanayi birikimini bugünün dönüşüm ihtiyaçlarıyla buluşturan bir yatırım yaklaşımını benimsiyor.

Orman ürünlerinden kimya ve gübreye, demir-çelikten liman işletmeciliğine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren holding, 5 bini aşkın çalışanı, 14 tesisi, 2 liman yatırımı ve 80'den fazla ülkeye ihracatıyla Türkiye ekonomisinin önemli aktörleri arasında yer alıyor.

Grup, "Yaşamın Temelinde" vizyonu kapsamında sera gazı emisyonlarını 2035'e kadar azaltmayı, biyoçeşitlilik yatırımlarını artırmayı, sürdürülebilir tedarik zinciri ve risk yönetimini güçlendirmeyi hedefliyor.

İnovasyon, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir tedarik zinciri alanlarında yapılacak yatırımlar, holdingin sürdürülebilirlik şemasının temel yapı taşlarını oluştururken, holdingin amiral gemisi Yıldız Entegre, enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeler yürütüyor.

Tüm üretim süreçlerinde çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı prensipleri benimseyen şirket, enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeleri hayata geçiriyor.

Su yönetiminde 2023'te 87 bin 622 metreküp atık/proses suyu geri kazanılırken, ham madde temininde FSC ve FSC CoC standartlarına uygun hareket edilerek tedarik zincirinde izlenebilirlik sağlandı, ayrıca "Ağacın İzinde" platformu kapsamındaki yıllık 20 bin fidan hedefi ve orman gençleştirme projelerine destekle biyoçeşitliliğe katkı sunuluyor.

İGSAŞ sürdürülebilir projelerle tarımın geleceğini destekliyor

İGSAŞ, tüm değer zincirinde emisyonlarını 2053'e kadar yüzde 100 azaltmayı hedeflerken, 2035'e kadar elektrik enerjisi tüketiminin yüzde 50'sini yenilenebilir enerji kaynaklarına geçirmeyi amaçlıyor.

Üretim süreçlerinde de tatlı su kullanımını azaltmayı hedefleyen İGSAŞ, fabrikalarındaki genel süreçlerin tamamında atık su geri kazanımını ve arıtılmış deniz suyu kullanımını artırmayı hedefliyor.

AR-GE yatırımları bütçesini de hedeflerinin arasına ekleyen İGSAŞ, yenilikçi ürünlerin sürekliliğini sağlayarak ülkede tarımın gelişmesi ve daha verimli hale gelmesine katkı sağlamayı önceliklendiriyor.

AB ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm takvimlerine uyumlu olacak şekilde 2027'ye kadar tüm değer zincirinde metriklerin belirlenmesi, takip edilmesi ve düzenli olarak raporların hazırlanmasını hedefleyen İGSAŞ, çiftçi gelişimi ve tarımda bilinçlendirmeyi de öncelikli konular arasında görüyor.

İGSAŞ insan odağı yaklaşımıyla çalışanlarından başlayarak, istihdamına katkı sunacağı potansiyel gençlere ve sektördeki paydaşlara yetenek ve yetkinliklerin artırılmasına yönelik işbaşı ve akademik eğitim destek projelerini de gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Üretimde gri su kullanımı yüzde 95'in de üzerine çıkarıldı

Yıldız Demir Çelik, "Her Adımda Sürdürülebilirlik" anlayışıyla hazırladığı ve yakın zamanda açıklanacak ilk sürdürülebilirlik raporuyla yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak. Şirket, 2023'te ikinci galvaniz hattını devreye alarak galvanizli ürün üretim kapasitesini 700 bin tona çıkarırken, su yönetiminde önemli kazanımlar elde etti.

Geçen yıl itibarıyla toplam su kullanımında yüzde 23,5 geri kazanım sağlanırken, gri su kullanım oranı yüzde 95 seviyesinin üzerine yükseltildi. Kadın istihdam oranını yüzde 10'a çıkararak kapsayıcı insan kaynakları politikalarını güçlendiren Yıldız Demir Çelik, sürdürülebilir üretim yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor.

Yıldızlar Deniz İşletmeciliği, sürdürülebilirlik vizyonunu denizcilik alanında hayata geçiriyor. Şirket, yakıt verimliliğini artıran modern filosu, karbon salımını azaltmaya yönelik operasyonel uygulamaları ve deniz ekosistemini korumaya odaklanan projeleriyle çevreye duyarlı taşımacılık hedefliyor.

Uluslararası denizcilik otoritelerince uygulanan Karbon Yoğunluk Göstergesi (CII- Carbon Intensity Indicator) derecelendirmesinde Yıldızlar Deniz İşletmeciliği filosu bu yıl itibarıyla "A" notu ile faaliyet gösteriyor.

Deniz taşımacılığında düşük emisyonlu yakıt kullanımını artıran şirket, çevre dostu teknolojileri iş modellerine entegre ederek sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor. Yıldızlar Deniz İşletmeciliği, gelecek nesiller için daha temiz denizler ve sorumlu taşımacılık anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor.

"Gücümüzü, çevreye duyarlı ve kapsayıcı büyüme anlayışımızdan alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, sürdürülebilirliği yalnızca ekonomik göstergelerle değil, çevreye, insana ve topluma karşı taşıdıkları sorumlulukla birlikte ele aldıklarını belirtti.

Yıldız, bu nedenle sürdürülebilirliği işlerinin kalbine yerleştirdiklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"İş yapış biçimlerimizi bu anlayışla şekillendiriyoruz. 'Yaşamın Temelinde' yaklaşımımız, sıfır atığa giden bir üretim modelini, döngüsel ekonomi uygulamalarını ve yenilenebilir enerji yatırımlarını kapsıyor. Enerji verimliliğini artırarak karbon emisyonlarını azaltmayı, iş sağlığı ve güvenliğinde sıfır kaza kültürü oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin net sıfır yolculuğuna paralel olarak biz de gücümüzü sadece rakamlardan değil, çevreye duyarlı ve kapsayıcı büyüme anlayışımızdan alıyoruz. Yıldız Entegre, İGSAŞ, Yıldız Demir Çelik ve Yıldızlar Deniz İşletmeciliği başta olmak üzere tüm grup şirketlerimiz, kendi alanlarında ortaya koydukları projelerle bu ortak vizyonu güçlendiriyor. Amacımız, 130 yılı aşkın mirasımızı geleceğe taşırken topluma ve gezegene kalıcı değer katan bir kültür inşa etmek."