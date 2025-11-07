Yıldızlar Yatırım Holding, Sürdürülebilir Gelecek İçin Fidan Dikti

Yıldızlar Yatırım Holding, sürdürülebilir bir gelecek amacıyla İzmit'te Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı'nın ilk fidanlarını toprakla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldızlar Yatırım Holding, doğaya kalıcı bir katkı sunmak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak amacıyla bir projeye imza attı.

Bu kapsamda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu da katıldı.

Etkinlikte, Yıldızlar Yatırım Holding ve grup şirketleri çalışanları, İzmit'te belirlenen sahada ilk fidanları dikti. Proje kapsamında, Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı için toplam 22 bin 500 adet fidan toprakla buluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, çevreye yaptıkları her katkının, geleceğe bırakılacak en değerli yatırım olduğuna inandıklarını belirtti.

Bu inancı "Köklerimiz geleceğe ulaşsın" sloganıyla Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı'nda hayata geçirdiklerini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Doğaya kazandırdığımız her fidan, gelecek kuşaklara bırakmak istediğimiz yaşanabilir bir dünyanın sembolü. Bu anlayışla, yalnızca bugünü değil, yarını da korumayı sorumluluğumuz kabul ediyoruz. Bu nedenle gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için adımlar atıyoruz. Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı, sürdürülebilir bir gelecek için inancımızın ve kararlılığımızın simgesi olacak."