Yıldızelinde Milyonluk Yatırımlar Gerçekleştirildi

YILDIZELİ, SİVAS (İHA) - 2021 yılında 20 milyon yatırım alan Sivas'ın Yıldızeli ilçesi için bu yaz sezonunda da çalışmalar devam edecek.

Sivas il özel idaresi genel sekreteri Kadir Algın 2021 yılında Yıldızeli ilçesinde 65 adet projenin tamamlandığını, maliyetin 20 milyon TL'yi bulduğunu ve bu yaz sezonunda da yatırımların devam edeceği açıkladı. Yıldızeli kaymakamlığını ziyaret eden, Algın yapılan değerlendirme toplantısında Yıldızelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından algın yaptığı açıklamada programlarının hazır olduğunu ve yakın zamanda KÖYDES programıyla sahada çalışmaların başlayacağını belirtildi.

"Amacımız refahı ve yaşam standartlarının artırılmasıdır"

2022 yılında da hizmetlerin kaldığı yerden devam edeceğini dile getiren Algın, "ilçede 2021 yılında 58 adet yol çalışması, 6 adet içme suyu projesi ve 1 adet sulama tesisi projesi uygulandı. toplamda 65 adet proje tamamlandı ve bu tutarın yaklaşık Özel İdare ve diğer kaynaklar ile birlikte 20 milyon TL'yi buldu. Projelerimize daha çok ağrılık vereceğiz. Amacımız vatandaşımızın refahı, yaşam standartının artırılmasıdır. Bu yıl Yıldızeli ilçemizde özelikle tarım, yol, kilitli parke ve sulama projelerine ciddi kaynak aktardık. Programımızı hazırladık. Yakın zamanda KÖYDES programıyla birlikte sahadaki çalışmalarımıza başlayacağız. İlçemiz, kırsal alanda yapılan çalışmalardan her zaman memnun kaldı. İlçemiz bir önceki yıl yatırımlarda yüzde yüz başarı elde etti." 2022 yılında İl Özel İdaresi ve KÖYDES yatırımları artarak devam edecek. Kazasız-belasız bir sezon diliyorum." şeklinde konuştu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi