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Yıldız Tekno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kuruldu

AA - Muhammet Emin Horuz - Ekonomi
Yıldız Tekno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kuruldu

Yıldız Tekno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ kuruldu.

Yıldız Tekno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ kuruldu.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 30 milyon TL sermaye ile kurulan Yıldız Tekno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye Halkbank tarafından 10 milyon TL sermaye ve yüzde 33,33'lük pay oranı ile iştirak edildiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin bugün itibarıyla tescil edildiği bildirildi.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi

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