Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Yapay Zeka Odaklı Hackathon Düzenlenecek

Yıldız Teknik Üniversitesinin (YTÜ) ABD merkezli Meta şirketi işbirliğiyle üniversitesi öğrencilerine yönelik yaptığı yapay zeka odaklı "Llama Hackathon"u 24-26 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YTU Startup House, Meta ile yaptığı işbirliği çerçevesinde girişimci öğrencileri en son teknolojilerle buluşturmaya devam ediyor.

YTÜ Davutpaşa kampüsünde yer alan Tarihi Hamam'da "Think fast. Build bold. Scale with AI." mottosuyla düzenlenecek etkinlikte yarışmacı takımlar, gerçek dünya problemlerine yapay zeka destekli çözümler geliştirecek.

Meta'nın açık kaynak Llama modellerinin kullanılacağı hackathonda, üniversite ve yüksek lisans öğrencileri 48 saatte fikirlerini çalışan prototipler ve iş modellerine dönüştürmek için mücadele edecek.

Toplam 5 bin dolar ödül havuzu ve prestijli kuluçka programı fırsatları sunan etkinlik, Türkiye'deki üniversite öğrencilerini yapay zeka teknolojileriyle girişimcilik dünyasında buluşturmayı amaçlıyor.

Nakit ödülün yanı sıra kariyer fırsatları da sunan hackathonda, birinci olacak takım 2 bin 500 dolar para ödülü, ürününün Meta tarafından öne çıkarılması ve YTU Startup House Ön Kuluçka Programı'na kabul gibi avantajların sahibi olacak.

İkinci olacak takım 1500 doların sahibi olurken, Ön Kuluçka Programı'na kabul alacak. Üçüncü olan takım da 1000 dolar para ödülü ile Ön Kuluçka Programı hakkı kazanacak.

Bunun yanı sıra tüm katılımcılara katılım sertifikası ve kazanan takımlara ise galibiyet sertifikası verilecek. Etkinlik boyunca da sürpriz hediyeler katılımcılara dağıtılacak.

Etkinlik öncesinde 14-23 Ekim'de düzenlenecek çevrim içi atölye programında, katılımcılara Meta'nın yapay zeka ürünleri ve uygulama teknikleri hakkında eğitim verilecek. Meta liderlik ekibi ile girişimcilik alanında uzman mentörler, hackathon boyunca öğrencilere destek olacak.

Hackathona Türkiye'deki üniversite ve yüksek lisans öğrencileri 2-4 kişilik ekiplerle başvurabilecek. Multidisipliner ekipler özellikle teşvik edilecek.

Başvuruların 5 Ekim'e kadar devam edeceği etkinlik kapsamında takım seçimi 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek.