Yıldız Holding'in 15. Yıl Senenin Yıldızları Ödül Töreni Kutlandı

Yıldız Holding'in geleneksel hale gelen Senenin Yıldızları Ödül Töreni, bu sene 15. yılını kutladı. Törende iş sonuçlarına odaklanan projelerin yanı sıra sosyal etki yaratan çalışmalar da ödüllendirildi. Törende ayrıca Çevresel Sürdürülebilirlik kategorisinde özel bir ödül verildi.

Yıldız Holding şirketlerinin birbirinden değerli projelerle yarıştığı "Senenin Yıldızları Ödül Töreni" bu sene 15'inci yılını kutladı.

Yıldız Holding açıklamasına göre, geleneksel hale gelen ve Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından Yıldız Holding çalışanlarını bir araya getiren "Senenin Yıldızları Ödül Töreni", Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlendi.

İş sonuçlarına odaklanan projelerin yanı sıra sosyal etki yaratan çalışmaların da ödüllendirildiği yarışmaya 10 farklı kategoride 236 proje başvurusu gerçekleşti. Bu projeler arasından kazananlar holdingin 75 bin çalışanı ve ana jürinin oylamasıyla seçildi.

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde vefat eden Yıldız Holding çalışanlarının ve vatandaşların anısına saygı duruşu ile başlayan program, Yıldız Holding Global Hukuk ve Kamu İlişkileri Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın'ın, Yıldız Holding'in "Mutlu Et Mutlu Ol" yaklaşımıyla yıl boyunca sağladığı toplumsal fayda ve deprem yardımları hakkındaki konuşmasıyla devam etti. Ödül törenine konuk olarak katılan Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper de sürdürülebilirlik konulu bir konuşma yaptı.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, katılımcı liderlik anlayışları doğrultusunda ortak akıl ile hayata geçirilen inovatif projelerin yarattıkları değeri ortaya koyan 15. Yıl Senenin Yıldızları Ödül Töreni'nin sürdürülebilir başarılarının somut bir örneği olduğunu ifade etti.

Tütüncü, "Sürekli öğrenen ve çevik bir organizasyon olarak bu yıl, ödül programımıza zamanın ruhuna uygun yeni kategoriler de ekledik. Günümüz koşullarında, hiçbir kişi, hiçbir kurum tek başına başarılı olamaz. Yer aldığımız ağlar kadar kurduğumuz bağlar önemli ve başarı ancak iş birliği ile mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Sürekli değişen ve belirsiz iş dünyasında yönlerini tayin ederken, DNA'larında yer alan yeniden öğrenmeye hep açık olduklarını kaydeden Tütüncü, şunları aktardı:

"Bir pusula gibi hepimizin aynı yöne ilerlemesini sağlayan "Mutlu Et Mutlu Ol" anlayışımız doğrultusunda, Yıldız Holding global değerlerimizden güç alarak sürdürülebilir başarımızı koruduk. Verimlilik, dijitalleşme ve insan odağında potansiyelimizi ortaya koymaya, karlı büyümemizi sürdürürken, değer üretmeye devam edeceğiz.

Bu dönüşümün başrolünde ise hem bu senenin hem de geleceğin yıldızları olan çalışanlarımız yer alacak. Kendim dahil, sizlerden ricam, iş birliğine ve ilham almaya açık olmamız, cesaretle harekete geçmemiz. ve bugün olduğu gibi ortak başarılarımızı kutlamak için fırsatlar oluşturmamız."

"Bu sene Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü'nü Çevresel Sürdürülebilirlik olarak belirledik"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker de global ölçekte inovasyon ve sürdürülebilirliği teşvik eden Senenin Yıldızları Ödül Töreni'ni iftihar vesilesi olarak gördüğünü belirtti.

Ülker, "Günümüzde şirketlerin başarısı, finansal performanslarının yanı sıra sahip olduğu yetenek yönetimi, toplumsal yatırımlar ve işin sürdürülebilirliğini sağlayan değer üretimi ile ölçülüyor. Yıldız Holding'de "Bu Dünya Bizim" sürdürülebilirlik vizyonumuzla tüm ekosistemimizde değer yaratmak ve birlikte dönüşmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü'nü Çevresel Sürdürülebilirlik olarak belirledik." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için bugünden harekete geçilmesi ve daha fazla efor sarf edilmesi gerektiğini ifade eden Ülker, bütüncül bakış açısıyla kurgulanan ve tasarrufun ötesine geçen, topluma değer katan projeleri ödüllendirmek istediğini ifade etti.

16 finalist ekibi kutlayan Ali Ülker, sürdürülebilir bir gelecek için daha yüksek etkili projeler beklediğini sözlerine ekledi.

2050 yılı için "net sıfır" karbon emisyonu hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Yıldız Holding, Sürdürülebilirlik Akademisi ile iş birliği yaparak etkinlikten kaynaklanan karbon ayak izini sıfırladı.