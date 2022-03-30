Yıldız Holding, seçme eserleri Artweeks@Akaretler'de ziyarete açtı

Yıldız Holding bünyesindeki markaların sanat eserine dönüştüğü "Yıldızlar Geçidi" sergisi, 30 Mart'tan itibaren Artweeks@Akaretler kapsamında No: 12'de ziyaretçilerle buluşuyor.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding, koleksiyonundaki sanat eserlerini geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu çerçevede sanat koleksiyonundaki eserleri gerek Yıldız Holding Sergi Salonu'nda gerekse farklı sanat etkinliklerinde ziyaretçilerin beğenisine sunan Yıldız Holding, 2021'de olduğu gibi bu yıl da Artweeks@Akaretler etkinliğinde özel bir sergiyle yer alıyor.

30 Mart'tan itibaren ziyarete açılan "Yıldızlar Geçidi" isimli sergi, gofretlerden bisküvilere, çikolatalardan krakerlere kadar çok sayıda ürünün usta sanatçılar elinden çıkmış yorumlamalarını içeriyor.

Ahmet Güneştekin, Burhan Doğançay, Ebru Döşekçi, İhsan Oturmak, Laurence Jenkell, Melis Ağazat ve Natalia Stuyk'un eserlerinin yer aldığı "Yıldızlar Geçidi" sergisi, çocukluğun renklerini, lezzetlerini ve kokularını yeniden canlandırmayı hedeflerken, Yıldız Holding'in 1944'te Ülker markasıyla başlayan yolculuğunu da sanat yoluyla anlatıyor.

Yıldızlar Geçidi sergisi, 30 Mart-29 Nisan'da Akaretler Sıraevler No: 12 adresindeki Artweeks@Akaretler etkinliği kapsamında ücretsiz olarak gezilebilecek.