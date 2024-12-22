Yıldız Dağı Kayak Merkezi Haftasonu Kayakseverlerle Dolup Taştı

Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi, hafta sonunu fırsat bilenlerle adeta dolup taştı.

Sivas'a 58 kilometre mesafede bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olarak dikkat çekiyor. Kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştığı merkez, hafta sonunu değerlendirmek isteyen kayak severlerin akınına uğradı. Çeşitli zorluk seviyelerindeki pistleriyle hem amatör hem de profesyonel kayakçılara hitap eden Yıldız Dağı, uygun fiyatlı hizmetleriyle de yoğun ilgi görüyor. Geniş otopark alanı, telesiyej ve teleski imkanlarıyla ziyaretçilerine konforlu bir kayak deneyimi sunan merkezde, bungalov evlerde oldukça tercih ediliyor.

"Yaptığımız yeni yatımlarla konaklamamız 300 yatak kapasitesine ulaştı"

Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, 300 yatak kapasitesine ulaştıklarını söyleyerek, " Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi bu yılda sezona erken başlayarak, kayak merkezleri arasında farkındalık oluşturup kasım ayı itibariyle sezonu açtı. Şuanda otellerimizde doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Yaptığımız yeni yatımlarla konaklamamız 300 yatak kapasitesine ulaştı. Yıldız Dağı, doğal yaşam evlerimizle ailelerin keyifle tatil yapabileceği Türkiye'nin en güzel kış sporları turizm merkezlerinden biri haline geldi" dedi. - SİVAS