Yıldırım Samanlı Mahallesi'ne doğalgaz müjdesi - Haberler

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Yıldırım Samanlı Mahallesi'ne doğalgaz müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yıldırım Samanlı Mahallesi'ne doğalgaz müjdesi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde doğalgaz olmayan mahallesi için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde doğalgaz olmayan mahallesi için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tesisi planlanan doğalgaz boru hattı için EPDK tarafından acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 7 Nisan 2022 tarihli, 31802 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5396 no'lu kararda şu ifadelere yer verildi: "Bursa İli, Yıldırım ilçesinde tesisi planlanan doğal gaz boru hattı için ihtiyaç duyulan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir"

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararı "Cumhurbaşkanlığımızın kamulaştırma kararıyla Yıldırım Samanlı'daki hemşehrilerimizin doğalgaz talepleri için güzel bir müjde. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak paylaştı. - BURSA

Yıldırım Samanlı Mahallesi'ne doğalgaz müjdesi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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