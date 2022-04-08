Yıldırım: 'Rekorlar sanayiciye moral oluyor'

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Cumhuriyet tarihinin en yüksek mart ayı ihracatının gerçekleştirilmesi sanayicilerin moralini yükseltti. Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, "Mart ayında 22 milyar 708 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracatını gerçekleştirdik. Bu rekorlar sanayiciye moral oluyor" dedi.

Yıldırım, yaptığı açıklamayla mart ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mart ayında ihracat bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 19,8 oranında artarak 22 milyar 708 milyon dolar olduğunu anımsatan Yıldırım, "Bu, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı olarak gözlemlendi. Bu rakam, Mersin'de ise 278 milyon 180 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek mart ayı ihracatını gerçekleştirebilmek sanayiciye moral oldu. 2021 yılı içerisinde de sürekli olarak aylık bazda rekorlar kırıldı. Bu, Türk sanayisinin ne kadar geliştiğinin açık bir göstergesi. Tüm dünyada yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen sanayicimiz halen üretiyor ve ürettiği ürünleri dünyanın dört bir yanındaki pazarlara ulaştırıyor" ifadelerini kullandı..

"Sanayi alanları artmak zorunda"

Türkiye'de üretim iştahının oldukça kabarık olduğunu da vurgulayan Yıldırım, "Mersin'de sanayi alanları her geçen gün artıyor. Bunun tüm Türkiye'ye yayılarak yeni sanayi alanları açılması zaruri bir ihtiyaçtır. Türkiye'nin dört bir yanında ciddi bir yatırım ve üretim isteği var. Bu, sahaya yansıdığı sürece, yatırımcı üretmeye devam ettiği sürece, üretim hatları arttığı sürece ihracattaki bu rekorlar da tazelenmeye devam edecektir" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi