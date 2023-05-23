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Yıldırım Belediyesi'nden 25 bin fide

Yıldırım Belediyesi'nden 25 bin fide

Ekonomi Haberleri

Yıldırım Belediyesi tarımsal üretim ve sağlıklı gıdaya ulaşma konularında farkındalık oluşturmak için 25 bin fide dağıttı.

Yıldırım Belediyesi tarımsal üretim ve sağlıklı gıdaya ulaşma konularında farkındalık oluşturmak için 25 bin fide dağıttı.

Yıldırım Belediyesi, tarımsal üretimin arttırılması ve sağlıklı gıdaya ulaşma konusunda farkındalık oluşturmak için vatandaşlara sebze fideleri dağıttı. Park Bahçeler Müdürlüğü Serasında yetiştirilen 25 bin çilek, domates, süs biberi, lavanta, fesleğen ve reyhan fidesi ilçenin dört bir yanında dağıtılırken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sosyal Destek Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlara fide dağıtımı gerçekleştirdi.

Yıldırım'da sanayi yatırımlarıyla tarımsal faaliyetlerin birlikte yürüdüğünü hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Dünyamızın bugün geldiği noktada en fazla konuşulan konuların başında tarımsal üretim ve gıda güvenliği geliyor. Kısa süre içerisinde tarımsal faaliyetlerin ülkeler için stratejik öneme sahip olacak. Biz de bu konuda farkındalık oluşturmak, hemşehrilerimizi bu yönde teşvik etmek için 25 bin fidan dağıtıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yıldırım Belediyesi Ekonomi Haberler

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