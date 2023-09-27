Yılda ortalama 1 milyon kişinin iş bulmasını sağlayan "İşin Olsun" 6. yaşını kutluyor

Kariyer.net'in mavi yaka iş ve çalışan arayışını kolaylaştırma amacıyla, 2017'de hayata geçirdiği "İşin Olsun" uygulaması 6'ıncı yaşını kutluyor.

Kariyer.net açıklamasına göre, Türkiye'de lokasyon bazlı iş ve çalışan arama özelliğine sahip ilk uygulama olan İşin Olsun, ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Uygulama adaylara, evlerinin yakınındaki işleri kolayca listeleme, seçtikleri iş ilanlarını yayınlayanlarla doğrudan görüşme fırsatı sunuyor.

Mavi yaka çalışanlar, uygulama sayesinde zamandan tasarruf ediyor, il, ilçe, mahalleye kadar inerek iş arayabiliyor ve çalışan arayanlara telefonla direkt ulaşabiliyor. Mavi yaka çalışan arayanlar da sıfır maliyetle, 1 dakikada ilan yayınlayarak aradıkları çalışanı kolaylıkla bulabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, işsizlik sorununun üstesinden gelmek için doğru adayla doğru işin hızlı şekilde buluşabilmesinin kritik önem taşıdığını aktardı.

Uysal, "Mavi yaka iş ve çalışan aramayı dijital ve kolay hale getiren İşin Olsun uygulamamızı da 6 yıl önce bu misyonla hayata geçirdik. 6 yıldır yeni işe ihtiyaç duyan mavi yaka çalışanların iş arayışına, çalışan arayanların ise aradıkları özelliklere sahip adaylarla buluşmasına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın şimdiye kadar 10 milyon kez indirildiğini belirten Uysal, İşin Olsun'un, mavi yakaya özel iş ve çalışan bulma platformları arasında en çok indirme sayısına sahip platform olduğunu vurguladı.

Uysal, "Mavi yakaya özel, ücretsiz ve lokasyon bazlı iş ve çalışan arama özelliğine sahip Türkiye'deki ilk uygulama olan İşin Olsun, işverenlerin ve iş arayanların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap vermek için tasarlandı. Bugüne kadar 5 milyon ilan yayınlanan İşin Olsun üzerinden 130 milyon iş başvurusu gerçekleştirildi. Şu an İşin Olsun'da 1 milyondan fazla işveren yetkilisinin kayıtlı olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Geçen yıl Türkiye istihdam piyasasına katkılarını ortaya koymak amacıyla "Kariyer.net'in İşgücü Piyasası Üzerindeki Etkisi" raporunu açıkladıklarını belirten Uysal, Politika Analiz Laboratuvarı iş birliği ile hazırlanan rapora göre, doğrudan ve dolaylı etkiler bir arada değerlendirildiğinde İşin Olsun uygulamasının istihdama katkısının 2019-2021 döneminde yıllık ortalama 1 milyon kişi düzeyinde olduğunu gördüklerini aktardı.

Uysal, büyük kitlelere ulaşan bir uygulama ile Türkiye'de milyonların iş ve çalışan bulmasına aracı oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

"Adaylar yapacakları iş için sundukları ücret teklifini piyasaya göre kendileri belirliyor"

Kullanıcıların İşin Olsun'daki deneyimlerini iyileştirmek ve iş-çalışan ihtiyaçlarını baştan sona karşılamak için platformu yeniliklerle sürekli geliştirdiklerinin altını çizen Uysal, bu kapsamda yaptıkları yeni bir geliştirme ile tam zamanlı ve part-time iş ilanlarına ek olarak "Günlük-Haftalık Hizmet" ilanlarının da artık uygulamada yer aldığını aktardı.

Uysal, ev temizliğinden nakliyata, tamirattan boya-badanaya kadar pek çok kısa süreli veya tek seferlik iş için günlük/haftalık hizmet ilanları verilebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu hizmet, mavi yaka çalışanların ek gelir elde edebilmek için çevresindeki fırsatlardan haberdar olmasına da olanak sağlıyor. Adaylar yapacakları iş için sundukları ücret teklifini piyasaya göre kendileri belirliyor. Çalışan arayanlar ise günlük ya da haftalık ihtiyaçları için sadece 1 dakikada ücretsiz ilan yayınlayarak bütçelerine uygun adaya ulaşabiliyor. Bu özelliği, düzenli çalışan arayışında olmayan, bireysel kullanıcıların da daha hızlı ve pratik bir şekilde ücretsiz olarak iş ilanı açarak hizmet alabileceği bir model olarak konumlandırdık. Hem ilan oluşturmak hem açılan ilanlara başvurmak oldukça kolay ve pratik."

"İşin Olsun 11 belediye ve 1 OSB ile iş birliği yaptı"

İşin Olsun'un 11 belediye ve 1 OSB ile iş birliği yaptığını belirten Uysal, uygulamanın kamu kurumlarıyla yapılan iş birlikleriyle, protokol imzaladığı bölgelerdeki istihdamı desteklediğini aktardı.

Uysal, "İstanbul'da Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Çekmeköy, Fatih, Bursa'da Osmangazi, İnegöl ile Gürsu, Tekirdağ'da Kapaklı ve Çerkezköy'ün yanı sıra Düzce ve Kırklareli belediyeleriyle iş birliği yaptık. Bunun yanı sıra Adana Sanayi Odası ile de iş birliğine giderek, tüm bu bölgelerde gerek iş arayan adayların gerekse mavi yaka çalışan arayanların ihtiyaçlarına çözüm olmayı hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.

İşin Olsun'da iş ve çalışan arama sürecinin güvenle yürütülmesi için birçok fonksiyon bulunduğunu anlatan Uysal, şu bilgileri verdi:

"İşin Olsun'da iş ya da çalışan arayan kullanıcılarımızın tüm süreci güvenle yürütmeleri için yapay zeka destekli birçok özellik sunuyoruz. İşverenleri, adaylar ile etkileşimleri, verdikleri ilanların içeriği gibi pek çok veri üzerinden değerlendirerek işveren bazında risk skoru oluşturuyor, sadece güvenli işverenlerin ilan vermeye devam etmesini sağlıyoruz. Ayrıca uyku modu, numara maskeleme, uygulama içi mesajlaşma gibi özellikler ile çalışanların verilerini işveren ile paylaşmadan, kendileri ile iletişime geçilecek ortam ve zamanı kendilerinin belirlemesini sağlıyoruz."