Yılda 500 ton üretilen cevizli sucuk köylülerin geçim kaynağı - Haberler

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Yılda 500 ton üretilen cevizli sucuk köylülerin geçim kaynağı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yılda 500 ton üretilen cevizli sucuk köylülerin geçim kaynağı

Batman'ın Sason ilçesinde yüzlerce aile, yılın dört mevsiminde yılda ortalama 500 ton cevizli sucuk yaparak geçimini sağlıyor.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde yüzlerce aile, yılın dört mevsiminde yılda ortalama 500 ton cevizli sucuk yaparak geçimini sağlıyor.

Devletten destek bekleyen köylüler, kilosunu 85 TL'den sattıkları cevizli sucukları yurt dışına ihraç etmek istiyor. Yılda ortalama 500 ton cevizli sucuk üretildiğini dile getiren köylüler, bu çalışmanın işsizlere de umut olduğunu ve birçok insanın bu üretimle ailesini geçindirdiğini belirtti. - BATMAN

Yılda 500 ton üretilen cevizli sucuk köylülerin geçim kaynağı

Yılda 500 ton üretilen cevizli sucuk köylülerin geçim kaynağı

Yılda 500 ton üretilen cevizli sucuk köylülerin geçim kaynağı

Yılda 500 ton üretilen cevizli sucuk köylülerin geçim kaynağı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Lirası, Batman, Ekonomi, Haberler

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