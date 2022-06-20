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Yılbor Boru ihracat pazarını güçlendiriyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yılbor Boru ihracat pazarını güçlendiriyor

Bugüne kadar 29 ülkeye ihracat yapan Yılbor Plastik Boru, 2022 yılı içerisinde Belçika, Gana ve Çad'a ihracat yaparak yurtdışı pazarını güçlendirmeye devam etti.

Bugüne kadar 29 ülkeye ihracat yapan Yılbor Plastik Boru, 2022 yılı içerisinde Belçika, Gana ve Çad'a ihracat yaparak yurtdışı pazarını güçlendirmeye devam etti.

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, "İhracata büyük önem veriyoruz. Üretimin en önemli sonucunun ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğu fikriyle hareket ederek, ihracat ekibimizi sürekli sahada tutuyoruz. Pandemi döneminde ihracat ekibimiz iyi işler başararak yeni pazarlardaki hakimiyetimizi arttırdı. 2022 Yılı içerisinde Nijerya, Katar, Lübnan, Irak, Suriye, Gürcistan, Libya, Türkmenistan, Maldivler, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Fransa, Fas, Sierra Leone, Gana, Etopya, Somali, Yemen, Cezayir, Ermenistan, Nahcivan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Moldova, Chad, Kıbrıs ve Belçika'ya ihracat gerçekleştirdik" dedi.

2022 Yılı içerisinde Belçika, Çad ve Gana ülkelerine ilk kez ihracat yaptıklarını da kaydeden Yıldırım, "Yılbor Plastik Boru olarak yeni pazarlara açıldıkça mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hem ülke ihracatına yaptığımız katkıların, hem de ürünlerimizi yeni pazarlara kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2022 yılının ikinci yarısında da daha önce girmediğimiz ülkelerin pazarlarına ürünlerimizi sokabilmek için ihracat ekibimiz sıkı bir çalışma içerisinde. Ürün kalitemiz ile yeni ulaştığımız pazarlarda kalıcı olabiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir değer" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Togo Cumhuriyeti Belçika Plastik İhracat Ekonomi Haberler

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