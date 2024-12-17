Yılbaşının Sembolü Kokina Tezgahlarda Yerini Aldı

Yılbaşının sembol çiçeği olarak görülen kokina, rafları süslemeye başladı. Çiçekçiler, kokina fiyatlarının 300 TL'den satıldığını söyledi.

Yılbaşının simgelerinden biri olan kokina çiçeği tezgahlardaki yerini aldı. Yılın sonuna doğru yaklaşırken herkesi yeni yıl heyecanı sarmaya başladı. Yeni yıl ile beraber hazırlıklar devam ederken, kokina çiçekleri çiçekçilerin tezgahlarını süslüyor. Çiçekçiler tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, müşterilerden gelecek siparişleri bekliyor. Kokina çiçeklerinin demeti bu yıl 300 TL'den satılıyor.

Yılbaşı için şimdiden kokina çiçeklerini hazırladıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, "Siparişler gelmeye başladı. Yılbaşına bir hafta kala bu siparişler daha da artacaktır. Kokinalar bize hazır geliyor. Biz burada satışını yaparken müşterilerin talebine göre süsleyip hazırlıyoruz. Çok fazla dikenli olduğu için eldiven ile hazırlıyoruz. Günlük şu anda 10-15 adet sipariş geliyor. Yılbaşına bir hafta kala bu rakam 30-40 adete çıkar. Dükkanımıza gelip alanda oluyor. Fiyatlarda geçen seneye göre çok büyük fark oldu. Demetini bu yıl ortalama 250-300 TL arasında satıyoruz. Kokinanın maliyet ve işçiliği çok fazla. Normalde kokinalar ormanda yetişiyor. Yaprakları farklı dallardan meyveleri farklı dallardan toplanıyor. Meyveler daha sonra dikenli olan yapraklara tek tek takılıyor. O yüzden işçiliği çok zor. Aralık ayının başından bu yana 500 adet satmışızdır. Yılbaşına kadar da 600 adet satmayı planlıyoruz. Toplamda ise bin ile bin 100 adet arasında satmayı planlıyoruz" şekline konuştu. - İSTANBUL