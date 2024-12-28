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Yılbaşı Tatilinde Seyahat Talebi Artıyor

Yılbaşı Tatilinde Seyahat Talebi Artıyor
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TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılbaşı döneminde yurt içindeki kayak merkezlerindeki otellerin tamamen dolmasını ve kıyı kesimindeki otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'a ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Yurt dışı turlarında ise vizesiz destinasyonlara ilginin arttığı vurgulandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Yılbaşı döneminde yurt içinde kayak merkezlerindeki otellerin tamamen dolmasını bekliyoruz. Antalya başta olmak üzere, kıyı kesiminde açık olan otellerde ise doluluk oranlarının da yüzde 90'lara yaklaşmasını öngörüyoruz." dedi.

Yılbaşı tatiliyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bağlıkaya, tatilin bu yıl hafta ortasına denk gelmesi dolayısıyla talebin, ağırlıklı olarak kısa süreli tur paketlerinde yoğunlaştığını ifade etti.

Bağlıkaya, yurt içi turlarda genellikle 2-3 gecelik programların revaçta olduğunu, yurt dışı gezilerde ise 4 gece süren turların tercih edildiğini belirterek "Hafta sonu ile birleştirip tatil süresini uzatmak isteyenler için de seyahat acentelerimizin sunduğu çeşitli alternatif tur paketleri bulunuyor. Yılbaşı turlarına olan talebin geçtiğimiz yıla göre yüzde 15-20 aralığında arttığını söylemek mümkün." diye konuştu.

Yurt içinde Kayseri Erciyes, Bursa Uludağ, Erzurum Palandöken ve Bolu Kartalkaya başta olmak üzere, kayak merkezlerinin yılbaşı tatili için talep gören noktalar arasında yer aldığını ifade eden Bağlıkaya, yakın bölgelere seyahat etmek isteyenler için Sakarya-Sapanca, Bolu-Abant, Yalova, Bursa ve İstanbul'un Şile ve Ağva destinasyonlarının öne çıktığını söyledi.

Bağlıkaya, Kapadokya'daki balon turlarının, Turistik Doğu Ekspresi'nin ve Kars turlarının da yeni yıla farklı bir deneyimle başlamak isteyenlerin talep gösterdikleri turlar arasında yer aldığını aktararak şöyle devam etti:

"Bu turların yanı sıra Ege Bölgesi'nde Ayvalık ve Çeşme ile Akdeniz Bölgesi'nde Antalya da talep gösterilen destinasyonlar arasında yer alıyor. Yılbaşı döneminde yurt içinde kayak merkezlerindeki otellerin tamamen dolmasını bekliyoruz. Antalya başta olmak üzere kıyı kesiminde açık olan otellerde ise doluluk oranlarının da yüzde 90'lara yaklaşmasını öngörüyoruz."

Vize sıkıntısı olmayan destinasyonlar daha fazla tercih ediliyor

Yurt dışında yaşanan vize sıkıntısı nedeniyle vizesiz seyahat edilebilen ülkelerin daha fazla tercih edildiğini vurgulayan Bağlıkaya, "Bu noktada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her zaman ilk önerimiz olurken vizesiz gidilebilen Balkan ülkeleri, Fas ve Mısır da popüler güzergahlar arasında öne çıkıyor. Daha uzak rotalar arasında ise Tayland ve Endonezya gibi egzotik destinasyonlar ilgi çekiyor. Bu kapsamda 150 binden fazla vatandaşımızın da yeni yıla yurt dışında girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya, seyahat acentelerinin, her bütçeye uygun tur paketleriyle tatilcilere geniş bir yelpaze sunduğuna işaret ederek "Yurt dışı turlarının fiyatları döviz bazlı olarak geçen yıl ile paralel seyrederken yurt içi turlarda bir önceki yıla göre yüzde 25-30 oranında bir fiyat artışı gözlemleniyor. Güvenli ve sorunsuz bir tatil için vatandaşlarımıza TÜRSAB üyesi seyahat acentelerini tercih etmelerini öneriyor, mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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