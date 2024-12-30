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Yılbaşı Sofralarını Süsleyecek Üzümler Manisa'da Kesilmeye Devam Ediyor

Yılbaşı Sofralarını Süsleyecek Üzümler Manisa'da Kesilmeye Devam Ediyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yılbaşı sofralarını süsleyecek olan üzümler, örtü altı bağlardan taze kesilerek pazarlara ulaşıyor. Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin hasat dönemi devam ediyor.

Yılbaşı sofralarını süsleyecek olan üzümler, Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bağlardan taze kesilerek pazarlardaki yerini alıyor.

Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinde ağustos ayında başlayan hasat dönemi Sarıgöl ilçesindeki örtü altı bağlar sayesinde devam ediyor. Yeni yıla saatler kala hala 2024 sezonu üzümlerinin Sarıgöl'de soğuk hava deposunu andıran bağlarda kesimleri devam ederken kesilen üzümler kamyonlara yüklenerek çevre il ve ilçelerdeki pazarlara gönderiliyor.

"Dalında taze olarak kalıyor"

Sarıgöllü üzüm üreticisi Musa Topdemir, "Örtü altı sistemde üzümler dalında yılın son ayının sonuna kadar taze olarak bekliyor. Tek sıkıntı kesim sırasında yağmurlar yağdığında bağların çamur olması. Buna rağmen kesim hız kesmeden devam ediyor. Bende 70 dönüm bağ var. Bağımın çoğu hasat edildi elimde şuan 8-10 ton arası dalında üzümüm kaldı. Yılbaşı olması nedeniyle sabah ve öğleden sonrası kesim yapıyoruz. Bugün Denizli ve İzmir illerine yılbaşı için üzüm kesimleri yapıyoruz. Bugün ve yarın yılbaşı sofralarına dalından Sultaniye üzüm kesimini yapacağız. Elimdeki üzümler de ocak ayı içinde bitecek ve bağlarımızı 2025 yılı üzüm sezonuna hazırlamaya başlayacağız." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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