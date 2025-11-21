Haberler

Yılbaşı Öncesi Seyahat Eğilimlerinde Rekor Artış

Güncelleme:
Sorgulamax.com verilerine göre, kasım sonu itibarıyla uçak ve otobüs bileti aramalarında geçen yıla göre yüzde 54 artış yaşandı. Özellikle büyük şehirler arasında yoğunlaşan talep, tatilcilerin erken rezervasyon yapma çabasıyla paralel bir şekilde yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, veri ve analiz platformu Sorgulamax.com, yılbaşı öncesi döneme ilişkin seyahat eğilimlerini araştırdı.

Yılbaşı öncesi dönemde uçak ve otobüs bileti aramalarında rekor artış yaşanırken, erken rezervasyon fırsatlarını takip eden tatilciler ve üniversite ara tatili planlayan öğrencilerle birlikte talep yükseldi.

Artışın özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya rotalarında yoğunlaştığı belirtilirken, kullanıcıların büyük kısmı erken rezervasyon yaparak fiyat avantajı yakalamaya çalışıyor.

Üniversite öğrencileri, ara tatil dönemini "memlekete dönüş" veya "kısa tatil" için kullanıyor. Bu durum özellikle hafta sonu ve resmi tatil başlangıçlarında yoğun arama hareketliliğine neden oluyor.

Veriler, sadece ulaşım değil, konaklama ve araç kiralama aramalarının da aynı dönemde ciddi oranda arttığını gösteriyor.

Otel aramalarında yüzde 33 artış gerçekleşirken, araç kiralama taleplerinde yüzde 28'lik artış yaşandı. Bu eğilim, tatilcilerin hem şehir içi hem şehirlerarası planlamalarını yılbaşına göre optimize ettiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
