Üye Girişi
Haberler
Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
Almanya'da noel pazarını kana bulayan saldırı anı
Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
Bu markalara dikkat! Vatandaşa domuz eti yedirdiler
Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
Cep telefonu ve araç satışlarında taksit süreleri değişti

Yılbaşı Kokinaları Çiçekçi Raflarında

Yılbaşı Kokinaları Çiçekçi Raflarında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni yıl öncesi çiçekçiler, kokina çiçeğini dükkanlarında yoğun olarak sergilemeye başladı. Ortalama 200 liradan satılan kokinalar, şans getirdiğine inanarak tercih ediliyor.

Yılbaşı kokinaları çiçekçi raflarındaki yerini aldı.

Yeni yıl öncesi çiçekçiler dükkanlarını kokina çiçeği ile doldurdu. Kokina çiçeğinin demeti ortalama 200 liradan satılıyor. İsteğe göre farklı çiçekler ile de karıştırılıp aranjman yaptırılabiliyor. Çiçekçiler yeni yıl öncesi en çok kokina çiçeğine talep gösterdiğini söyledi.

Çiçekçi Nadir Zeybek, "Kokinaların demeti 6'lı olarak bağlanıyor ve 200 liradan satıyoruz. Yılbaşının yaklaşmasıyla 250-300 liraya ulaşabilir. Halk arasında şans getirdiğine inanılıyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
img

Ukrayna'da 24 saat içinde 2.200'den fazla Rus askeri öldürüldü
img

Kırmızı kart gören Arda böyle sakinleşmeye çalıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini görünce rahat durmadı
Acun'dan kronometreli maç takibi
Maçın son anlarında telefonuna sarıldı
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
Yeni işi herkesin ağzını açık bıraktı

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.