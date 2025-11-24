Haberler

Yılbaşı Çiçek İhracatında Rekor Beklentisi: 12 Milyon Dolar

Güncelleme:
Antalya ve Isparta'nın kesme çiçek sektörü, yılbaşı dönemi yoğun ihracatına başladı. Bu yıl toplam 12 milyon dolarlık ihracat beklentisi ile Avrupa pazarına yöneliyor.

TÜRKİYE'de Antalya ve Isparta'nın üretim merkezi olduğu kesme çiçek sektörü, ihracattaki en yoğun dönem olan yılbaşı sevkiyatlarına başladı. Bu yılbaşında Avrupa ülkelerine toplam 12 milyon dolarlık çiçek ihracatı yapılacak.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, kesme çiçek sektörünün ihracatta en yoğun olduğu dönemin yılbaşı süreci olduğunu söyledi. Yılmaz, "Yılbaşı dönemi yaklaşık 12 milyon dolarlık ihracat beklentisi içindeyiz. Özellikle kırmızı renkli çiçeklere yoğun ilgi söz konusu. 15 Aralık'a kadar yoğun, hızlı bir şekilde ihracat devam edecek" diye konuştu.

EN BÜYÜK İHRACAT KARANFİL

Kesme çiçek üretimindeki ana ürünün karanfil olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bizim en büyük ihracat kalemimiz, karanfil. Karanfilin dışında özellikle son yıllarda bazı çeşitler ön plana çıkmaya başladı. Bunların başında hüsnüyusuf, dianthus barbatus var. Lisianthus yoğun talep görüyor. Bunun dışında dolgu malzemesi olarak kullanılan yeşillikler ön planda. Birçok çeşit ihracat gerçekleştiriyoruz" dedi.

EN BÜYÜK PAZAR HOLLANDA

Kesme çiçek ihracatında en büyük pazarın Hollanda olduğunu belirten Yılmaz, "Hollanda her zaman, her yıl en önemli pazarımız. En çok ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke. Bununla birlikte yine İngiltere'de çok yoğun satışımız söz konusu. Almanya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkeler de kesme çiçek gönderdiğimiz ülkeler. Dış mekan ürün grubu var ve daha çok Türki Cumhuriyetleri ve Körfez ülkelerine satışı söz konusu" diye konuştu.

2 MİLYON DOLARLIK NOEL ÇELENGİ

Süs bitkileri sektörüne bağlı olarak yılbaşı sevkiyatında Noel çelenginin de her yıl aralık ayında en yoğun ihracat dönemini yaşadığını anlatan Yılmaz, "Özellikle Burdur ve çevresinde üretiliyor bu çelenkler. Başta Almanya, Hollanda, İngiltere olmak üzere Avrupa'da birçok ülkeye gönderiliyor. Bu yıl tahmin ediyorum ki 1,5- 2 milyon dolarlık çelenk gönderimi olacaktır. Bu da 2- 2,5 milyon adet demek" diye konuştu.

VAZOLARDAN ÇİÇEK EKSİK OLMUYOR

Karanfilin daha çok hediye olarak, ayrıca mezarlık ziyaretlerinde kullanıldığını kaydeden Yılmaz, "Avrupa'da hemen hemen her evde bir vazo vardır. O vazoda 10-15 gün, 20 gün dayanabilecek çiçekler bunlar. O vazo bittikten sonra yenisi ile değiştiriliyor. Orada bir kültür çiçek, bundan dolayı sürekli, her hafta düzenli ihracat gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
