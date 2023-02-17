Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 35,76 oldu

Piyasa katılımcıları anketinin Şubat ayına ilişkin sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,46 iken, bu anket döneminde yüzde 35,76 oldu.

Piyasa katılımcıları anketinin Şubat ayına ilişkin sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,46 iken, bu anket döneminde yüzde 35,76 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını paylaştı. 2023 yılı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 36 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,46 iken, bu anket döneminde yüzde 35,76 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 iken, bu anket döneminde yüzde 30,75 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,18 ve yüzde 18,11 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2023 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,63 olasılıkla yüzde 25,00 - 29,99 aralığında, yüzde 25,31 olasılıkla yüzde 30,00 - 34,99 aralığında, yüzde 35,26 olasılıkla ise yüzde 35,00 - 39,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,63'ünün beklentilerinin yüzde 25,00 - 29,99 aralığında, yüzde 25'inin beklentilerinin yüzde 30,00 - 34,99 aralığında, yüzde 31,25'inin beklentilerinin yüzde 35,00 - 39,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2023 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,67 olasılıkla yüzde 9,00 - 14,99 aralığında, yüzde 55,26 olasılıkla yüzde 15,00 - 20,99 aralığında, yüzde 18,27 olasılıkla ise yüzde 21,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 14,81'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 14,99 aralığında, yüzde 48,15'inin beklentilerinin yüzde 15,00 - 20,99 aralığında, yüzde 25,93'ünün beklentilerinin yüzde 21,00 - 26,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,08 iken, bu anket döneminde yüzde 9 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 23,12 TL iken, bu anket döneminde 22,84 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 23,43 TL iken, bu anket döneminde 23,10 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL