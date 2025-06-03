Yİ-ÜFE Mayıs Ayında Artış Gösterdi

Yİ-ÜFE Mayıs Ayında Artış Gösterdi
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) mayıs ayında yıllık bazda madencilik, imalat, elektrik ve su sektörlerinde önemli artışlar kaydedildi. Madencilik yüzde 28,11, imalat yüzde 22,99, elektrik ve gaz üretimi yüzde 19,83, su temini ise yüzde 57,57 artış gösterdi. Aylık bazda da çeşitli sektörlerde yükseliş yaşandı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), mayısta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,11, imalatta yüzde 22,99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,83 ve su temininde yüzde 57,57 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,48, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,13 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 30,17 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,11, imalatta yüzde 22,99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,83 ve su temininde yüzde 57,57 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 20,5, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,22, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 27,48, enerjide yüzde 17,05 ve sermaye mallarında yüzde 26,48 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,18, imalatta yüzde 1,72, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,36 ve su temininde yüzde 5,86 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 1,92, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,05, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,7, enerjide yüzde 7,98 ve sermaye mallarında yüzde 2,38 artış kaydedildi.

Sektörler/Alt GruplarAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı1,1828,11
İmalat1,7222,99
Elektrik, gaz12,3619,83
Su temini5,8657,57
(Sürecek)

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
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