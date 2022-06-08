Yetişmez denen Sivas'ta 4 mevsim çilek yetiştirmeyi başardılar - Haberler

Yetişmez denen Sivas'ta 4 mevsim çilek yetiştirmeyi başardılar

SİVAS - Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Teknolojileri Fakültesi, "çilek yetişmez" denen Sivas'ta 4 mevsim çilek üretmeyi başardı, geliştirilen yeni çeşitlerle Sivas'ın çilek üretiminde Akdeniz illerine rakip olması hedefleniyor.

Savunma sanayi alanında ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, tarım teknolojilerinde de adından söz ettiriyor. Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Teknolojileri Fakültesi, "çilek yetişmez" denen Sivas'ta yılın 4 mevsimi çilek üretmeyi başardı. 3 dönüm alana sahip seralarda geliştirilen çeşitler, beklenenin üzerinde olumlu sonuçlar verdi. Yapılan çalışmalar, kış aylarında Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta çilek yetiştirilebileceğini ortaya koydu.

"Örnek olacak bir çalışma başlattık"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü akademisyeni Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Baktemur, " Şu anda görmüş olduğunuz modern örtü altı sera yetiştiriciliğinin yapıldığı seradır. Bu seramıza uygun olabileceğini düşündüğümüz 6 adet çilek çeşitlerini getirdik. Bu çeşitlerin verim, kalite, aroma ve antioksidan içeriklerine bakacağız. Bu çalışmalar sonucunda; aldığımız verileri halkımızla paylaşacağız. Daha sonrada Sivas için yeni ancak Türkiye'de yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan çileği Sivas ve çevre iller de yayılması için çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 3 dönümlük bir alanda yetiştiricilik yapıyoruz. Taze ve frigo olarak yetiştiriciliği yapılıyor. Nevşehir ilinden almış olduğumuz frigo şeklinde yetiştiriciliği yapılan 6 adet nötr çeşitleri kullanıyoruz. Şu an da görmüş olduğunuz fidelerimizin nisan ayının 15'i gibi dikimini gerçekleştirdik. Bu çalışmanın yanı sıra aynı şekilde açık alanda dikimlerini gerçekleştirmiş olduğumuz 6 çeşit bulunmakta. Burada ki çalışmada örtü altında yetiştiricilik yapmak isteyen çiftçilerimize ve aynı şekilde arazi koşullarında yetiştiricilik yapmak isteyen çiftçilerimize örnek olacak bir çalışma başlattık" dedi.

"Sivas'ın kendi özel çeşit çileklerini piyasaya sürmüş olacağız"

Tezgahlarda Sivas Çileğinin de yer alacağını belirten Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Baktemur Normalde çilek yetiştiriciliği Akdeniz bölgesinde oldukça yaygın. Normal tarla bitkilerinin ürünlerine göre de verimi oldukça fazla. 1 dönümden minimum 3 veya 4 ton ürün alınmakta. Bu ürünlerin erken ve geç çıkanlarına göre de piyasada ki fiyatları değişim gösteriyor. Şu an itibariyle Sivas'ı Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye gibi diğer illerle kıyasladığımızda o şehirlerde bittiği zaman Sivas devreye girmiş olacak. Sivas'ta da adaptasyonu sağlanmış olursak diğer illerde bittikten sonra bizim ürünlerimiz çıkacağı için biz bu çilekleri daha iyi fiyatlara satmış olacağız. Halkımız içinde gelir artmış olacak. Adaptasyonu sağlamış olursak Sivas'ın kendi özel çeşit çileklerini piyasaya sürmüş olacağız ve halkımızda afiyetle bunları yiyebilecek" dedi.