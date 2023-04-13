Yeterli sayıda başvuru yapılmayınca çay eksperleri kuraya girmeden işe girdi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) çay eksperi alımına yeterli sayıda başvuru olmayınca çay eksperleri kuraya girmeden işe girmeye hak kazandı.

ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerindeki fabrikalarında istihdam etmek üzere alımını gerçekleştireceği bin 365 mevsimlik işçiden 85'i Rize, Artvin ve Trabzon'da çay eksperi olarak görev alacaktı. Kura başvuruların sona ermesiyle birlikte Rize'de alınacak 58 çay eksperi kadrosuna 61, Trabzon'daki 12 çay eksperi alımına 7, Artvin'deki 15 çay eksperi alımına ise 7 kişi başvuruda bulunmuştu.

3 ildeki çay eksperi alımına toplam başvuru sayısının 75 olmasından ötürü çay eksperi başvurusunda bulunan ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar 14 Nisan 2023 Cuma günü yapılacak noter kurası çekilişine katılmadan ÇAYKUR'da çay eksperi olmaya hak kazandı. - RİZE