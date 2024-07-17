Yeşim Grup, Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Yeşim Grup, Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi) çerçevesinde 2009 yılından bu yana her yıl hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu'nun 14'üncüsünü yayınladı. 2023 verileri baz alınarak hazırlanan rapor, Yeşim Grup'un sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Yeşim Grup, 2022 yılından itibaren anket sistemi şeklinde yayınlamaya başladığı Sürdürülebilirlik Raporu'nu bu sene de aynı formatta sundu. UN Global Compact tarafından geliştirilen yeni raporlama sistemi, üyelerin sürdürülebilirlik performanslarını şeffaf bir şekilde paylaşmalarına ve marka değerlerini artırmalarına imkan tanıyor.

Yayınlanan 14. raporla ilgili konuşan Yeşim Group CEO'su Şenol Şankaya, "2022 yılından bu yana dijital ve şeffaf bir anket sistemi ile yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporu, kurumların UN Global Compact İlkeleri'ne yönelik bağlılıklarını ve somut eylemlerini kamuoyuna sunmalarına imkan sağlıyor. Ben bu raporun sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı net bir şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum. 14. Sürdürülebilirlik Raporumuzla, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda gerçekleştirdiğimiz eylemleri detaylandırarak sürdürülebilirlik yolculuğumuza devam ediyoruz." dedi.

Yeşim Grup'un sürdürülebilir üretim ve sosyal uygunluk standartlarını en üst seviyede uygulayan firmalardan biri olduğuna dikkat çeken Şankaya, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için attığımız adımların etkisini bu raporla net bir şekilde görebiliyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz, sadece çevresel değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutları da kapsayan bütüncül bir yaklaşımla şekilleniyor. Yeşim Grup olarak küresel standartlara uyumlu bir şekilde ilerlemeye ve sektörümüzde örnek teşkil etmeye kararlıyız. Bu anlayışla, her geçen yıl daha güçlü adımlar atarak sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. - BURSA