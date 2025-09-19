Yeşim Grup, Sürdürülebilirlik Ayı Etkinliği Düzenledi

Haberler

Yeşim Grup, Sofra/Compass Grup Türkiye iş birliğiyle Sürdürülebilirlik Ayı kapsamında 'Benim Seçimim Gerçekten Bir Fark Oluşturabilir mi?' temalı eğitici bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte bireysel alışkanlıkların karbon ayak izini azaltmadaki önemi vurgulandı.

Yeşim Grup, bu yıl tedarikçilerinden Sofra/Compass Grup Türkiye iş birliğiyle çalışanları için farkındalık oluşturan eğitici bir etkinliğe imza attı.

Yeşim Grup, Sofra/Compass Grup Türkiye iş birliğiyle Sürdürülebilirlik Ayı kapsamında eğitici bir etkinlik düzenledi. Büyük Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, "Benim Seçimim Gerçekten Bir Fark Oluşturabilir mi?" temasıyla Yeşimlilere sürdürülebilir hayat ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazandırmayı hedefledi.

Söyleşide ilk olarak Sofra/Compass Grup Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Ayla Göksu, "Ekolojik Hayatın Temelleri ve Yemek Seçimlerinin Karbon Ayak İzini Azaltmadaki Etkileri" başlıklı sunumuyla karbon ayak izini azaltmaya yönelik bireysel alışkanlıkların önemini vurguladı. Ardından Sofra/Compass Grup Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Arslan, "Sürdürülebilirlik ve Optimum Sağlık için Neler Yapmalıyız?" başlıklı sunumuyla gıda kaynaklı karbon salınımının boyutlarını aktararak sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çevresel faydalarına dikkat çekti.

Sofra/Compass Grup Türkiye, sürdürülebilirlik stratejisinde gıda güvenliği, israfın azaltılması ve sağlıklı beslenmeyi odağına alarak, bu alandaki küresel vizyonunu Türkiye'deki projeleriyle desteklemeye devam ediyor.

Etkinlik sonunda katılımcılara özel hazırlanan sağlıklı smoothie ve detoks içecekler ikram edildi. Bu deneyimle Yeşimliler, günlük seçimlerin hem kişisel sağlık hem de gezegen üzerindeki etkilerini keşfetme fırsatı buldu. Yeşim Grup, uzun yıllardır sürdürülebilirlik yaklaşımını iş kültürünün merkezine koyarak Eylül ayını bu alanda farkındalık artırıcı etkinliklerle geçirmeye devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
